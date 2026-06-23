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Трамп заявил, что Иран сможет тратить размороженные средства только на еду и лекарства из США. Иранские власти отвергают это правило

The Insider
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сможет использовать средства, разблокированные с замороженных счетов, только для закупки продовольствия и медикаментов у Соединенных Штатов — таким образом он попытался снять опасения по поводу мирных переговоров, которые, по словам обеих сторон, продвигаются успешно, отмечает Bloomberg. Миллиарды долларов разблокированного финансирования поступят «на счет эскроу, который будут контролировать США», и пойдут на покупку американской сельхозпродукции — кукурузы, пшеницы и сои. Об этом Трамп написал в своей соцсети.

Трамп также сообщил, что в рамках параллельных переговоров по ядерной программе Тегеран согласился на «инспекции высочайшего уровня на долгие годы вперед» — этот пункт остается одним из центральных в усилиях по завершению почти четырехмесячной войны и сохранению открытым Ормузского пролива.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отверг оба заявления Трампа. По его словам, эти средства Иран будет использовать «свободно, тем способом, который сочтет нужным», а не только на закупки у США. Багаи также назвал ложным тезис об инспекциях: иранская сторона, по его словам, не встречалась с генеральным директором МАГАТЭ и не планирует допускать агентство на свои ядерные объекты.

По данным агентства Mehr, которое ссылается на замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, речь идет о размораживании $12 млрд иранских активов двумя равными траншами. Точную сумму, которую получит Тегеран, в Вашингтоне пока не подтвердили. Заявление Трампа прозвучало на фоне критики сделки со стороны ястребов в собственной партии — фермеры, прежде всего в штатах Среднего Запада и юга, остаются ключевым электоратом республиканцев перед промежуточными выборами в ноябре. Часть критиков меморандума о взаимопонимании, подписанного на прошлой неделе, опасается, что Иран направит средства на восстановление армии и поддержку таких группировок, как «Хезболла».

Ранее Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в электронном виде подписали меморандум о взаимопонимании с иранскими чиновниками. По заявлениям американской стороны, документ должен зафиксировать снятие морской блокады портов Ирана и открытие Ормузского пролива в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия. Через некоторое время Иран пригрозил снова закрыть Ормузский пролив на фоне ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане, заявив, что США не выполняют свои обязательства по меморандуму.

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