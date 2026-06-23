«У нас тут настоящий нефтяной фонтан»: Трамп снова объявил о свободном судоходстве в Ормузском проливе

Американский лидер также добавил, что США сейчас находятся в процессе переговоров с Ираном. Кроме того, он сказал, что «у нас есть страна, которая никогда не будет обладать ядерным оружием».

На прошлой неделе, 18 июня, Вашингтон и Тегеран подписали мирное соглашение, или «меморандум о взаимопонимании». Сейчас стороны ведут переговоры — после их недавнего раунда в Швейцарии Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.

На фоне этих переговоров стороны уже не в первый раз объявляют то об открытии, то о закрытии Ормузского пролива. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об открытии пролива для судоходства еще 18 июня. Позже, 20 июня, иранские власти объявили о приостановке движения судов из-за ударов Израиля по Ливану. Американские военные остановку движения судов опровергали.