Израиль ударил по южным пригородам Бейрута, несмотря на просьбу США не атаковать ливанскую столицу

Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута — району Дахия, который считается опорным районом «Хезболлы», сообщает Reuters. По данным Минздрава Ливана, которые приводит Associated Press, погибли два человека, еще 20 были ранены. Удар произошел через несколько дней после того, как США пытались добиться от Израиля отказа от атак по ливанской столице, а от «Хезболлы» — прекращения ударов по северу Израиля.

В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что израильская армия атаковала в Дахии «террористический штаб» в ответ на огонь «Хезболлы» по территории Израиля. AP пишет, что удар был нанесен без предварительного предупреждения, несмотря на просьбу Вашингтона не атаковать ливанскую столицу.

После удара иранские чиновники пригрозили ответом. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские базы и израильские объекты являются законными целями из-за «враждебных действий», включая «нарушение договоренностей по Ливану». Представитель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Эбрагим Резаи написал, что Тегеран даст «решительный и болезненный ответ» на израильские удары по Ливану, добавив: «Смотрите сегодня ночью на небо оккупированных территорий». Израильский чиновник сказал Reuters, что Израиль ответит на любую атаку Ирана по своей территории и будет рассматривать ее как «возможность возобновить кампанию».

4 июня Госдепартамент США сообщил, что представители Израиля и Ливана договорились о соблюдении режима прекращения огня. Условием соглашения стало полное прекращение огня со стороны «Хезболлы» и вывод ее бойцов с территорий на юге Ливана. Стороны также договорились возобновить обсуждение вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, чтобы попытаться достичь более широкого соглашения.

Однако полноценным прекращением огня эта договоренность не стала. В тот же день Кац заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Ливану и пока не собирается выводить войска с юга страны. «Хезболла», в свою очередь, отвергла соглашение, потребовав полного вывода израильских войск. Лидер группировки Наим Кассем назвал условие о выводе боевиков из южного Ливана под огнем противника «капитуляцией и поражением» и заявил, что «Хезболла» не брала на себя обязательств прекращать боевые действия.

Эскалация между Израилем и Ливаном началась в конце мая. Нетаньяху тогда распорядился начать наземную операцию против «Хезболлы», объяснив это участившимися атаками на север Израиля. Это произошло несмотря на заключенное в середине апреля перемирие, которое в мае продлили еще на полтора месяца.

Новый виток боевых действий едва не сорвал переговоры между Ираном и США: 1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран прерывает все переговоры с Вашингтоном после ударов Израиля по Ливану. После этого Тегеран и Вашингтон обменялись самыми масштабными взаимными ударами с начала апреля. Президент США Дональд Трамп после израильских ударов по «Хезболле» в телефонном разговоре назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим», позже он сам подтвердил это в интервью The New York Post.