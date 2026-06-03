Трамп подтвердил журналистам, что назвал Нетаньяху «сумасшедшим», поскольку был возмущен атаками Израиля на Ливан

Дональд Трамп подтвердил в интервью The New York Post, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «чертовым сумасшедшим». «Я был немного обеспокоен тем, что он постоянно воюет с Ливаном», — пояснил президент США.

В то же время Трамп добавил, что они с Нетаньяху «очень хорошо поработали вместе». «Мне очень нравится Биби. И я очень хорошо с ним работаю», — сказал президент.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Трамп накричал на Нетаньяху во время телефонного разговора 1 июня. Президент США также запретил Израилю наносить дальнейшие удары по Бейруту. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и заявил, что без поддержки США тот уже сидел бы в тюрьме. «Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль», — якобы говорил президент.

Американские чиновники пояснили, что, по мнению Трампа, Израиль недавними атаками на Ливан поставил под угрозу усилия США по достижению договоренности с Ираном о продлении режима прекращения огня.

На следующий день неназванный сотрудник канцелярии израильского премьера в беседе с «12-м каналом» назвал неправдой утверждения, что Трамп обругал Нетаньяху и позволил себе личные нападки, хотя и признал, что разговор между лидерами был напряженным.