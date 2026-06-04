«Хезболла» отвергла предложение о прекращении огня, потребовав полного вывода израильских войск из Ливана

«Хезболла» отказалась принять новое соглашение о прекращении огня, согласованное 3 июня Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщает Associated Press. Лидер группировки Наим Кассем заявил, что условие о выводе боевиков из южного Ливана под огнем противника равнозначно «капитуляции и поражению». Переговоры Кассем назвал «абсурдными, унизительными и оскорбительными» и подчеркнул, что группировка не брала на себя обязательств прекращать боевые действия. «До тех пор, пока наши деревни не будут в безопасности», северный Израиль «тоже не будет в безопасности», сказал он.

Президент Ливана Жозеф Аун назвал отвергнутое «Хезболлой» соглашение «последним шансом» на полноценное прекращение огня и заявлял, что Ливан готов приступить к реализации договоренностей, как только получит ответы от всех вовлеченных сторон. Согласно условиям соглашения, ливанские вооруженные силы должны взять под контроль «пилотные зоны безопасности», из которых боевики «Хезболлы» будут полностью выведены. Документ квалифицирует группировку как «врага» Израиля, США и Ливана и предусматривает ее роспуск, хотя у ливанского правительства нет военных возможностей осуществить разоружение силой.

Иран, в свою очередь, поставил урегулирование ливанского конфликта условием любого более широкого соглашения с США. Командующий силами КСИР «Кудс» Исмаил Каани потребовал не только прекращения огня, но и отвода израильских войск на позиции, которые они занимали до начала войны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, преуменьшил значение дипломатических неудач, заявив журналистам, что на Ближнем Востоке «прекращение огня — это когда стреляешь в более умеренном темпе». В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по территории Ливана и пока не собирается выводить войска с юга страны.

Всего с начала боев в Ливане погибли более 3 500 человек, свыше 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома. Потери Израиля составили 27 военнослужащих и трое мирных жителей. Боевые действия не прекращаются, несмотря на неоднократно объявленные режимы прекращения огня: «Хезболла» возобновила обстрелы вскоре после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля, а ЦАХАЛ впоследствии занял около пятой части территории страны.