Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Госдепартамент США сообщил, что представители Израиля и Ливана договорились о соблюдении режима прекращения огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве американской стороны.

Условием для соглашения стало полное прекращение огня со стороны ливанской группировки «Хезболла». Боевики группировки также должны будут покинуть территории на юге страны.

Обе стороны договорились возобновить обсуждение вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня. Целью переговоров станет достижение всеобъемлющего соглашения.

Эскалация в отношениях Израиля и Ливана началась в конце мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда распорядился начать наземную операцию в Ливане против «Хезболлы», объяснив это участившимися атаками на север Израиля.

Это произошло невзирая на заключенное в середине апреля перемирие между двумя сторонами. В мае по итогам двухдневных переговоров его продлили еще на полтора месяца.

Однако эта эскалация чуть не сорвала мирные переговоры между Ираном и США: 1 июня иранское агентство Tasnim написало, что Тегеран прерывает все переговоры с Вашингтоном после ударов Израиля по Ливану. После этого Тегеран и Вашингтон обменялись самыми масштабными взаимными ударами с начала апреля.

Дональд Трамп после израильских ударов по «Хезболле» в телефонном разговоре назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим». Позже он сам подтвердил это в интервью The New York Post.