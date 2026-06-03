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Новости

Иран и США обменялись самыми масштабными взаимными ударами с момента установления режима прекращения огня

The Insider
Фото: танкер под флагом Ботсваны, атакованный американскими военными / CENTCOM

Фото: танкер под флагом Ботсваны, атакованный американскими военными / CENTCOM

Иран и США снова обменялись взаимными ударами на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Это самая масштабная серия взаимных обстрелов с начала перемирия. 

В ночь на 3 июня Тегеран, в частности, запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту: об их перехвате отчиталось Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным американских военных, ни одна ракета не достигла цели.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) тем временем сообщили, что целью ударов был Штаб 5-го флота ВМС США. Он расположен в Манаме — столице Бахрейна — и в начале войны на Ближнем Востоке уже был атакован. В сообщении пресс-службы КСИР также упоминается атака на авиабазу и вертолеты в неназванной стране. 

География атак на Ближнем Востоке, 3 июня 2026

География атак на Ближнем Востоке, 3 июня 2026

CNN

Reuters пишет, что в результате удара серьезные повреждения получило здание аэропорта Кувейта. Полеты из него приостановлены, известно о нескольких раненых. 

X (Twitter)https://twitter.com/AJENews/status/2062034403312693547

В свою очередь американские военные нанесли удар по острову Кешм и расположенной на нем иранской военной инфраструктуре. 

Как отмечает CNN, обмен взаимными ударами начался ночью, после того как американские военные поразили ракетой нефтяной танкер в Ормузском проливе недалеко от острова Харг. 

X (Twitter)https://twitter.com/BabakTaghvaee1/status/2061938295009927401

CENTCOM отчитался, в частности, об ударе по нефтяному танкеру Lexie, шедшему в иранский порт под флагом Ботсваны. Американские военные утверждают, что экипаж судна в течение суток неоднократно игнорировал их указания, что и стало поводом для атаки. С середины апреля ВМС США удерживают блокаду Ормузского пролива, препятствуя выходу из него судов, связанных с Тегераном. 

Это один из самых масштабных обменов ударами между сторонами конфликта с начала действия режима прекращения огня 7 апреля. 1 июня иранское агентство Tasnim написало, что Тегеран приостановит переговоры с США в знак протеста против ударов Израиля по территории Ливана. Тем же вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что «договорился» с Бейрутом и Иерусалимом о прекращении огня, а переговоры с Ираном продолжаются.

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