Иран и США обменялись самыми масштабными взаимными ударами с момента установления режима прекращения огня

Иран и США снова обменялись взаимными ударами на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Это самая масштабная серия взаимных обстрелов с начала перемирия.

В ночь на 3 июня Тегеран, в частности, запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту: об их перехвате отчиталось Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным американских военных, ни одна ракета не достигла цели.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) тем временем сообщили, что целью ударов был Штаб 5-го флота ВМС США. Он расположен в Манаме — столице Бахрейна — и в начале войны на Ближнем Востоке уже был атакован. В сообщении пресс-службы КСИР также упоминается атака на авиабазу и вертолеты в неназванной стране.