Иран и США обменялись самыми масштабными взаимными ударами с момента установления режима прекращения огня

Иран и США снова обменялись взаимными ударами на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Это самая масштабная серия взаимных обстрелов с начала перемирия.
В ночь на 3 июня Тегеран, в частности, запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту: об их перехвате отчиталось Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным американских военных, ни одна ракета не достигла цели.
В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) тем временем сообщили, что целью ударов был Штаб 5-го флота ВМС США. Он расположен в Манаме — столице Бахрейна — и в начале войны на Ближнем Востоке уже был атакован. В сообщении пресс-службы КСИР также упоминается атака на авиабазу и вертолеты в неназванной стране.
Reuters пишет, что в результате удара серьезные повреждения получило здание аэропорта Кувейта. Полеты из него приостановлены, известно о нескольких раненых.
В свою очередь американские военные нанесли удар по острову Кешм и расположенной на нем иранской военной инфраструктуре.
Как отмечает CNN, обмен взаимными ударами начался ночью, после того как американские военные поразили ракетой нефтяной танкер в Ормузском проливе недалеко от острова Харг.
CENTCOM отчитался, в частности, об ударе по нефтяному танкеру Lexie, шедшему в иранский порт под флагом Ботсваны. Американские военные утверждают, что экипаж судна в течение суток неоднократно игнорировал их указания, что и стало поводом для атаки. С середины апреля ВМС США удерживают блокаду Ормузского пролива, препятствуя выходу из него судов, связанных с Тегераном.
Это один из самых масштабных обменов ударами между сторонами конфликта с начала действия режима прекращения огня 7 апреля. 1 июня иранское агентство Tasnim написало, что Тегеран приостановит переговоры с США в знак протеста против ударов Израиля по территории Ливана. Тем же вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что «договорился» с Бейрутом и Иерусалимом о прекращении огня, а переговоры с Ираном продолжаются.