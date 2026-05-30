Американская авиабаза Али аль-Салем попала под иранский ракетный удар на этой неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Об ударе по американской авиабазе накануне сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Этому предшествовали новые удары американских военных по целям на юге Ирана: за последнюю неделю это была уже третья подобная атака «в целях самообороны», отмечала Би-би-си.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перехвате ракеты над Кувейтом еще вечером 27 мая. Военные назвали тогда это «вопиющим нарушением режима прекращения огня со стороны иранского режима»: утверждается, что незадолго до этого они перехватили пять иранских беспилотников и уничтожили еще один в Бендар-Аббасе — портовом городе, расположенном как раз на юге Ирана.

Как пишет Bloomberg, кувейтские военные действительно перехватили ракету, но ее обломки упали на американскую военную базу. Пять человек получили ранения, а два беспилотника были повреждены: один из них полностью уничтожен.

CENTCOM эту информацию не комментировало.

Инцидент произошел на фоне обсуждающегося перемирия между сторонами конфликта. Режим прекращения огня в регионе действует с 7 апреля, обе стороны за это время наносили точечные удары друг по другу, однако в ближайшее время, как отмечает агентство, ожидается подписание соглашения.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что готов принять «окончательное решение» по предварительному соглашению с Ираном. Дальнейших комментариев по этому поводу, однако, не было ни с его стороны, ни со стороны Ирана.