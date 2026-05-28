США сбили иранские дроны у Ормузского пролива, Иран атаковал базу в Кувейте и американский танкер

В ночь на 28 мая силы США нанесли удары по иранским беспилотникам в районе Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, военные сбили четыре дрона, а также нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которой собирались запустить пятый.

«Это взвешенные, чисто оборонительные действия, направленные на поддержание перемирия», — заявил собеседник агентства.

Вскоре КСИР сообщил, что нанес удар по американской авиабазе. «В ответ на утреннее нападение армии США на район вблизи аэропорта Бендер-Аббаса с применением авиационных снарядов была поражена американская авиабаза — источник агрессии. Это серьезное предупреждение, чтобы враг понял, что агрессия не останется без ответа, и в случае повторения наш ответ будет решительнее», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim.

Иранская сторона не уточнила, о какой базе речь. Между тем Кувейт, на территории которого расположена крупная военная база США, сообщил, что подвергся ракетным и беспилотным атакам, не уточняя источник агрессии. «Генеральный штаб армии сообщает: если вы слышите звуки взрывов — это результат работы системам ПВО», — говорится в сообщении армии Кувейта.

Tasnim со ссылкой на источник в иранской армии сообщает также, что американский нефтяной танкер, отключив AIS, пытался пройти через Ормузский пролив. Утверждается, что силы КСИР открыли огонь и судно вынуждено было повернуть назад. «В ответ террористическая армия США обстреляла выжженную землю вокруг Бендер-Аббаса, и звуки взрывов связаны с этим инцидентом; этот обстрел не привел к человеческим жертвам или материальному ущербу», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что начатая в конце февраля война с Ираном близка к завершению, однако 27 мая сказал журналистам, что пока не удовлетворен достигнутым с Тегераном соглашением. «Ормузский пролив будет открыт для всех», — заявил Трамп, добавив, что никто единолично не будет им управлять, а США установят над ним контроль.

До этого 26 мая американские военные нанесли серию ударов по югу Ирана вблизи Ормузского пролива. Целями стали катера, которые устанавливали мины, и пусковые установки на берегу.