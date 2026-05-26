Американские военные нанесли серию ударов по югу Ирана вблизи Ормузского пролива. В Центральном командовании США (CENTCOM) их назвали «оборонительными». Об этом со ссылкой на ведомство пишет агентство Reuters.

Удары, как пояснили в ведомстве, нужны были для «защиты войск от угроз со стороны иранских сил». Целями стали катера, которые устанавливали мины, и пусковые установки на берегу.

«Центральное командование США продолжает защищать наши силы, проявляя при этом сдержанность в условиях продолжающегося прекращения огня», — заявил пресс-секретарь CENTCOM Тим Хокинс.

Накануне вечером иранские агентства сообщили о взрывах, которые были слышны в иранских городах Бандар-Аббас, Бандар-Сирик и Джаск. Все три находятся на берегу пролива.

Журналистка FoxNews Дженнифер Гриффин в своем Twitter со ссылкой на источник написала, что целями стали два катера Корпуса стражей исламской революции и установка ЗРК в Бандар-Аббасе, откуда Иран мог нанести удар по американским самолетам.

Этот инцидент произошел на фоне продолжающегося с начала апреля перемирия. США и Иран установили режим прекращения огня 7 апреля. Вашингтон в переговорах настаивает на вывозе из Ирана обогащенного урана и открытии Ормузского пролива — важнейшего пути экспорта нефти, — а Тегеран требует снять блокаду со своих портов, которую поддерживают американские военные.