У крупнейшего нефтяного терминала Ирана скопились 23 танкера. Это показывает эффективность американской блокады — военный эксперт

У крупнейшего нефтяного терминала Ирана — острова Харк — зафиксировано рекордное с начала американской морской блокады иранских портов скопление танкеров, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, 16 мая спутники зафиксировали у острова 23 танкера. Суда находились как у нефтяных и газовых терминалов, так и на якорных стоянках вокруг Харка. Для сравнения, 13 апреля, незадолго до начала проверок и задержаний судов со стороны ВМС США, у терминала находились только четыре танкера.

Анализ спутниковых снимков агентству подтвердили в организации United Against Nuclear Iran — американской аналитической группе, занимающейся мониторингом иранской ядерной и нефтяной деятельности.



8 мая Associated Press сообщило со ссылкой на спутниковые снимки о крупном нефтяном разливе в районе острова Харк. По данным агентства, площадь нефтяного пятна достигла примерно 95 км².



Аналитическая компания Windward AI заявила, что впервые заметила разлив на снимках от 5 мая. По ее оценке, пятно движется на юго-запад со скоростью около двух километров в час.

Экологи предупреждают, что дальнейшее распространение нефти может затронуть экологически уязвимые и охраняемые морские районы Персидского залива.

В Пентагоне отказались комментировать возможную связь разлива с ударами по иранской инфраструктуре. При этом AP отмечало, что, судя по спутниковым снимкам, утечка началась еще до последней серии американских ударов по Ирану.



По оценке независимой аналитической компании TankerTrackers.com, Inc от 12 мая, из-за нефтяного разлива с 6 мая на острове Харк не загружался ни один танкер. По данным компании, Иран за последние 28 дней не смог успешно экспортировать по морю ни одной партии сырой нефти.



Израильский военный эксперт Давид Гендельман говорит The Insider, что скопившиеся танкеры наглядно показывают эффективность американской блокады: