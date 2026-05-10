Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи более двух месяцев не появлялся на публике. Это осложняет переговоры Тегерана и Вашингтона — WSJ

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с конца февраля после авиаудара, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иранских чиновников, отсутствие рахбара становится проблемой для иранских властей на фоне переговоров с США о завершении войны.

По данным издания, Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения при ударе 28 февраля, в котором также погибли его жена и сын. С тех пор власти Ирана не публиковали ни видео, ни аудиозаписей с его участием. Единственными публичными заявлениями остаются письменные обращения, распространяемые государственными СМИ. WSJ отмечает, что официальные изображения Хаменеи, опубликованные после его назначения верховным лидером, выглядят как обработанные или сгенерированные ИИ.

Как пишет газета, внутри иранской элиты усиливаются разногласия по поводу переговоров с США. Радикальные сторонники режима недовольны более умеренными политиками, участвующими в контактах с Вашингтоном, прежде всего спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Отсутствие верховного лидера, который традиционно выступает главным арбитром в вопросах национальной безопасности, усиливает эти противоречия.

Некоторые сторонники режима в соцсетях требуют от Хаменеи хотя бы голосового обращения, чтобы подтвердить его поддержку переговоров и опровергнуть слухи о его состоянии. Иранские власти объясняют отсутствие рахбара соображениями безопасности: Израиль во время войны целенаправленно ликвидировал высокопоставленных иранских чиновников, а сам Хаменеи, как утверждается, остается одной из главных целей.

8 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые публично заявил, что недавно встречался с Хаменеи в течение двух с половиной часов. Позднее представитель аппарата верховного лидера Мазахер Хосейни сообщил, что при ударе Хаменеи получил травмы колена и спины, но находится «в добром здравии». При этом ни фото, ни видео встречи опубликованы не были.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана 8 марта, через несколько дней после гибели своего отца Али Хаменеи в ходе американо-израильской операции. С момента назначения он ни разу не появлялся публично.