Трамп пообещал разбомбить союзника США Оман, если страна «не будет вести себя прилично»

The Insider
Президент США Дональд Трамп на заседании правительства пригрозил нанести удары по Оману — многолетнему американскому союзнику, который выступает посредником в переговорах по иранскому конфликту. Угроза прозвучала в ответ на вопрос журналиста о том, устраивает ли Вашингтон ситуация, при которой Оман совместно с Ираном будет контролировать Ормузский пролив.

«Ормузский пролив будет открыт для всех», — заявил Трамп, добавив, что никто единолично им управлять не будет, а США установят над ним контроль. Затем, переключившись на Оман, он сказал:

«Оман будет вести себя как все остальные, или нам придется разнести их. Они это понимают. С ними всё будет нормально».

Белый дом не прокомментировал, оговорился ли президент или у него были причины угрожать ближневосточному союзнику. Именно Оман выступает ключевым посредником между США и Ираном — страна помогала заключить ядерную сделку 2015 года и является оборонным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке с 1980 года.

На том же заседании Трамп сделал ряд агрессивных заявлений в адрес Ирана. По его словам, Тегеран «ведет переговоры на пустом месте» — армия, флот и авиация страны полностью уничтожены. Однако разведывательные данные свидетельствуют о том, что Иран восстановил большую часть своего довоенного военного потенциала, включая баллистические ракеты и пусковые установки. Если Тегеран не пойдет на уступки, министр обороны Пит Хегсет «дожмет их», предупредил Трамп.

США добиваются от Ирана отказа от ядерного оружия и передачи запасов высокообогащенного урана. Тегеран, в свою очередь, требует снятия американской морской блокады своих портов, которая отрезала страну от нефтеторговли с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Ормузский пролив, через который в мирное время проходит около пятой части мировых поставок нефти, был закрыт после американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана зашли в тупик после того, как Трамп отверг иранский ответный план. Тегеран потребовал признания суверенитета над Ормузским проливом и немедленного прекращения морской блокады американцами иранских портов сразу после подписания первоначального соглашения.

