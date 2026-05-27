Фонд Совета мира, созданного Трампом для восстановления Газы, не получил ни одного пожертвования. Деньги идут на непрозрачный счет — FT

The Insider
Фото: EPA

Фонд Совета мира, который был создан по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления сектора Газа, до сих пор пуст, пишет Financial Times. Четыре источника, знакомых с ситуацией, рассказали изданию, что за четыре месяца туда не поступило ни одного пожертвования от доноров.

Фонд был учрежден Всемирным банком в январе, после того как Трамп объявил о создании Совета мира и пригласил мировых лидеров вступить в эту организацию. По задумке американского президента, страны, желающие стать постоянными членами совета, должны внести не менее $1 млрд.

По словам источников, США и другие государства — члены совета выделили на восстановление Газы в общей сложности $17 млрд, однако на счета, управляемые Всемирным банком, не поступило ни одного доллара. Вместо того чтобы использовать одобренный ООН механизм Всемирного банка, Совет мира предпочитает прямые пожертвования через счет в JPMorgan, поступления на который не подлежат независимой проверке, отметили собеседники FT.

Представитель Совета мира заявил изданию, что было «определено несколько вариантов получения финансирования», включая механизм Всемирного банка, но «жертвователи предпочли использовать другие варианты». Он заявил также, что организация представит свои финансовые отчеты собственному исполнительному совету в положенное время.

Первое заседание Совета мира прошло в Вашингтоне в феврале. Девять государств (ОАЭ, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт) пообещали выделить в общей сложности $7 млрд на гуманитарную помощь и восстановление Газы. США обязались дать еще $10 млрд.

