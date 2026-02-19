Трамп собрал почти 50 стран на первое заседание Совета мира и пообещал $17 млрд на восстановление Газы

В Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира — международного органа, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для управления постконфликтным восстановлением сектора Газа. Об этом сообщает Associated Press.

Заседание прошло в здании Института мира США, которому накануне было присвоено имя Трампа. В мероприятии приняли участие представители почти 50 государств и Евросоюза. Членами Совета являются 27 стран, остальные участвовали в качестве наблюдателей, в том числе Германия, Италия, Норвегия, Великобритания и Швейцария. Более десятка глав государств и правительств присутствовали лично: среди них — президент Индонезии Прабово Субианто, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Румынии Никушор Дан. На мероприятии также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио и постпред США при ООН Майк Уолтц.

Главным итогом встречи стали масштабные финансовые обязательства: девять государств-членов — ОАЭ, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт — в совокупности пообещали выделить $7 млрд на гуманитарную помощь и восстановление Газы. Сами США добавят еще $10 млрд, в результате общий заявленный объем финансирования превысил $17 млрд. ОАЭ заявили о готовности внести $1,2 млрд.

Среди участников также был представитель Израиля — страна вошла в состав Совета в начале февраля. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль поддерживает план Трампа и будет «работать над его успехом», однако настаивает на полном разоружении ХАМАСа, включая уничтожение тоннелей и производственных мощностей по выпуску оружия.

Пять стран подтвердили участие в Международных силах стабилизации (МСС), которые должны обеспечивать безопасность в секторе Газа, — Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Командующий МСС, американский генерал-майор Джаспер Джефферс, сообщил, что долгосрочный план предусматривает развертывание 20 тысяч военнослужащих и подготовку 12 тысяч палестинских полицейских. Египет и Иордания обязались заняться обучением полиции. Чуть позже к силовому компоненту присоединилась Турция: министр иностранных дел страны Хакан Фидан объявил, что Анкара также направит войска в МСС.

Казахстан взял на себя особую роль: президент Токаев объявил об отправке военных и медицинских подразделений в состав МСС, а также о выделении «значительной» суммы в пользу Совета и стипендий для 500 студентов из Газы для обучения в казахстанских вузах. Нынешний визит Токаева в Вашингтон стал уже вторым за последние месяцы — в ноябре прошлого года он участвовал в саммите США — Центральная Азия.

Глава ФИФА Джанни Инфантино, также принявший участие в заседании, объявил о намерении потратить $50 млн на строительство национального футбольного стадиона в Газе вместимостью от 20 тысяч до 25 тысяч зрителей и еще $15 млн — на футбольную академию. Кроме того, ФИФА обязалась построить в секторе 5 полноразмерных футбольных полей и 50 мини-полей.

Трамп заявил, что США намерены «тесно сотрудничать» с ООН, однако добавил, что Совет мира в перспективе будет «присматривать» за работой организации. Совет мира не включает палестинского представительства.