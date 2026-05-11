США и Иран вновь зашли в тупик в попытке мирно урегулировать конфликт. Путин предложил вывезти обогащенный уран в России

Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на мирный план США совершенно неприемлемым. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что прочитал ответ так называемых „представителей“ Ирана. Мне это не нравится — СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО! Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.

Иранский ответ был передан США через Пакистан в воскресенье, 10 мая. После резкого отказа Трампа принять ответ Ирана цены на нефть выросли на 3%, отмечает Reuters.



Иранское агентство Tasnim пишет со ссылкой на источники, что Иран потребовал от США выполнить следующие пункты до начала переговоров по ядерной программе:

отмена санкций;

прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и прекращение морской блокады США иранских портов сразу после подписания первоначального соглашения.

Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на анонимные источники, что, в свою очередь, Иран предложил пойти на следующие уступки:

поэтапно открывать Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады;

передать часть запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров.

При этом, по данным издания, иранская сторона отказалась демонтировать ядерные объекты и предложила ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Вашингтон настаивал на 20-летней приостановке. Также в предложении Ирана говорилось, что ядерные вопросы должны быть согласованы в течение 30 дней.



После отказа Трампа представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что предложение Тегерана по прекращению войны «щедрое и ответственное», а требования — «законные». Ранее Вашингтон предложил Ирану план из 14 пунктов, согласно которому Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и остановить обогащение урана на 12 лет, а также передать около 440 кг урана, обогащенного до 60%. В ответ США обещали постепенно снять санкции, разблокировать замороженные иранские активы на миллиарды долларов и прекратить морскую блокаду иранских портов.



Как отмечает Reuters, США и Израиль требуют вывезти из Ирана обогащенный уран, поскольку Исламская Республика может использовать его для создания ядерного оружия. Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, однако Иран обогащает уран до уровней, превышающих необходимые для гражданской энергетики.



9 мая президент России Владимир Путин предложил вывезти иранский обогащенный уран в Россию. Россияне уже вывозили часть запасов иранского урана в рамках ядерной сделки 2015 года, из которой США позже вышли при первой администрации Трампа. Кроме того, Россия управляет единственной иранской атомной электростанцией в Бушере.

11 мая представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в ответ на вопрос о предложении Путина заявил, что на данном этапе Иран ставит в приоритет прекращение войны.



Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В начале апреля стороны при посредничестве Пакистана договорились о временном перемирии, однако оно регулярно нарушается. С 13 апреля США сохраняют морскую блокаду иранских портов, а Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе, а также атакует страны Персидского залива беспилотниками. Кроме того, несмотря на перемирие, в Ливане продолжается война Израиля с поддерживаемой Ираном шиитской группировкой «Хезболла».