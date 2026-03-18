Иранский режим «выглядит целостным, но в значительной мере ослабленным» — директор Нацразведки США

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила Сенату, что иранский режим «выглядит целостным, но в значительной мере ослабленным», сообщает The Washington Post. На этом же заседании сенатского комитета по разведке выступили директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор ФБР Кэш Патель. Это первое публичное слушание с участием старших чиновников разведсообщества с момента начала боевых действий в конце февраля.

В ходе выступления Габбард отступила от заранее опубликованного письменного заявления. В нем значилось, что после американских ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран не предпринял «никаких усилий» для восстановления обогатительных мощностей. Однако устно Габбард сообщила лишь, что Иран «пытается восстановиться» после «серьезного ущерба», нанесенного операцией. Сенатор-демократ Марк Уорнер заподозрил ее в намеренном умолчании. По его словам, она «предпочла опустить те части заявления, которые противоречат позиции президента».

На днях в отставку подал Джо Кент — директор Национального контртеррористического центра и ближайший соратник Габбард. В открытом письме президенту Кент заявил, что Иран «не представлял непосредственной угрозы» для Соединённых Штатов, а войну спровоцировал нажим израильских властей на Трампа. Сама Габбард в ответ написала в соцсетях, что именно президент «несет ответственность за определение того, что является угрозой», и Трамп, «тщательно изучив все данные», пришел к выводу об иранской угрозе. Рэтклифф также не согласился с Кентом, назвав его оценку несправедливой.

WP отмечает, что слушания обострили противоречия внутри Республиканской партии. Председатель комитета сенатор Том Коттон (Арканзас) назвал позицию Кента «ошибочной», а «огромный ракетный арсенал Ирана и его поддержку терроризма» — реальной и растущей угрозой. При этом Трамп неоднократно менял обоснование войны — от предотвращения появления ядерной бомбы до уничтожения ракетной промышленности и военно-морского флота Ирана. По данным The Washington Post, госсекретарь Марко Рубио на закрытых брифингах в Конгрессе утверждал, что Израиль уже принял решение ударить по Ирану и Трамп присоединился к атаке, чтобы не подставлять американских военных под ответный удар Тегерана.

Еще в конце февраля Reuters писало, что заявления Трампа об иранских ракетах, способных достичь территории США, не подтверждаются данными американской разведки — по ее оценкам, Тегеран сможет наладить производство подобных систем не раньше, чем через десять лет, примерно к 2035 году. Тем временем за почти три недели войны Иран выпустил десятки ракет и ударных беспилотников по американским позициям — семь военнослужащих США погибли, свыше 200 получили ранения. Еще шестеро погибли на прошлой неделе в авиакатастрофе в Ираке в ходе выполнения боевой задачи.

