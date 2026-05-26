WSJ: ВМС США негласно сопроводили греческий танкер через Ормузский пролив

ВМС США негласно помогают коммерческим судам проходить через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

По данным издания, американские военные сопроводили через пролив греческий супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти на борту. Судно прошло вдоль побережья Омана. Танкер находился в Персидском заливе с начала марта и теперь направляется в Индию.

В начале мая США попытались организовать проводку судов через пролив в рамках инициативы «Проект Свобода» (Project Freedom), однако она была быстро свернута после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила для Вашингтона доступ к своим базам и воздушному пространству. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) заявил, что нынешние действия не являются возобновлением «Проекта Свобода», а сообщения об этом неточны.

Тем не менее военные чиновники сообщили WSJ, что в ближайшие дни ВМС планируют помочь примерно дюжине судов — в том числе супертанкерам и контейнеровозам — пройти через пролив. Ормузский пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства с 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана.

6 мая два контейнеровоза, принадлежащих французской логистической компании CMA CGM, попытались пройти Ормузский пролив во время действия «Проекта Свобода». Один из них смог это сделать, однако второй был атакован и поврежден.