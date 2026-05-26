Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

128

 

 

 

 

 

Новости

WSJ: ВМС США негласно сопроводили греческий танкер через Ормузский пролив

The Insider
Фото: NASA

Фото: NASA

ВМС США негласно помогают коммерческим судам проходить через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

По данным издания, американские военные сопроводили через пролив греческий супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти на борту. Судно прошло вдоль побережья Омана. Танкер находился в Персидском заливе с начала марта и теперь направляется в Индию.

В начале мая США попытались организовать проводку судов через пролив в рамках инициативы «Проект Свобода» (Project Freedom), однако она была быстро свернута после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила для Вашингтона доступ к своим базам и воздушному пространству. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) заявил, что нынешние действия не являются возобновлением «Проекта Свобода», а сообщения об этом неточны.

Тем не менее военные чиновники сообщили WSJ, что в ближайшие дни ВМС планируют помочь примерно дюжине судов — в том числе супертанкерам и контейнеровозам — пройти через пролив. Ормузский пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства с 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана.

6 мая два контейнеровоза, принадлежащих французской логистической компании CMA CGM, попытались пройти Ормузский пролив во время действия «Проекта Свобода». Один из них смог это сделать, однако второй был атакован и поврежден.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте