Два контейнеровоза французской компании попытались пройти Ормузский пролив. Одному это удалось, второй был атакован и поврежден

CMA CGM San Antonio. Фото: Marine Traffic

Два контейнеровоза, принадлежащих французской логистической компании CMA CGM, 6 мая попытались пройти Ормузский пролив. Как показывают данные сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, одному из судов это удалось: Saigon (IMO 9357547) вышел из порта Джабаль-Али (ОАЭ) на побережье Персидского залива и в настоящее время находится в Оманском заливе. Согласно данным, переданным с судна, оно направляется к Шри-Ланке.

Второй контейнеровоз CMA CGM San Antonio (IMO: 9294173) подвергся нападению. Как сообщает Reuters со ссылкой на компанию-владельца, судно, атакованное 5 мая, было повреждено, а несколько членов экипажа получили ранения и были эвакурованы. Судя по данным Starboard Maritime Intelligence, пострадавший контейнеровоз остается в Персидском заливе.

Ранее, 3 апреля, CMA CGM удалось провести через Ормузский пролив контейнеровоз Kribi (IMO: 9694543). Это судно, а также Saigon и San Antonio, ходят под флагом Мальты.

Президент США Дональд Трамп 4 мая анонсировал миссию «Проект Свобода», в рамках которой американские корабли должны были сопровождать торговые суда через Ормузский пролив. После этого корабли ВМФ США провели через пролив два судна под американским флагом. Уже 5 мая Трамп заявил, что миссия временно приостановлена на время переговоров с Ираном.

После того как США и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана, судоходство в регионе практически остановилось. Тегеран препятствует проходу судов через Ормузский пролив, США объявили блокаду иранских портов.

