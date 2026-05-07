Два контейнеровоза французской компании попытались пройти Ормузский пролив. Одному это удалось, второй был атакован и поврежден

Ранее, 3 апреля, CMA CGM удалось провести через Ормузский пролив контейнеровоз Kribi (IMO: 9694543). Это судно, а также Saigon и San Antonio, ходят под флагом Мальты.

Президент США Дональд Трамп 4 мая анонсировал миссию «Проект Свобода», в рамках которой американские корабли должны были сопровождать торговые суда через Ормузский пролив. После этого корабли ВМФ США провели через пролив два судна под американским флагом. Уже 5 мая Трамп заявил, что миссия временно приостановлена на время переговоров с Ираном.

После того как США и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана, судоходство в регионе практически остановилось. Тегеран препятствует проходу судов через Ормузский пролив, США объявили блокаду иранских портов.