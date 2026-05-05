Корабль ВМФ США провел судно через Ормузский пролив. Это первый подтвержденный случай после обещания Трампа обеспечить сопровождение

The Insider
Фото: AFP

Датская логистическая компания Maersk сообщила, что корабль ВМФ США провел ее судно через Ормузский пролив. Как передает Reuters, судно Alliance Fairfax (IMO: 9303546), предназначенное для перевозки автомобилей, успешно покинуло Персидский залив. Это первый подтвержденный случай после того, как президент Дональд Трамп 4 мая анонсировал миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Alliance Fairfax входит в состав коммерческого флота судов под американским флагом, которые получают государственные субсидии за то, что предоставляют армии США транспортные услуги во время войны и чрезвычайного положения.

Центральное командование США (Centcom) накануне сообщило, что в рамках миссии «два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и в безопасности продолжают свой путь».

Centcom сообщало также, что в «Проекте Свобода» будут задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих. «Корабли и самолеты США, развернутые на Ближнем Востоке, обеспечивают соблюдение морской блокады против Ирана, одновременно реализуя „Проект Свобода“ чтобы поддерживать свободное движение коммерции через Ормузский пролив», — говорится в сообщении Центрального командования США 5 мая.

