Корабль ВМФ США провел судно через Ормузский пролив. Это первый подтвержденный случай после обещания Трампа обеспечить сопровождение

Датская логистическая компания Maersk сообщила, что корабль ВМФ США провел ее судно через Ормузский пролив. Как передает Reuters, судно Alliance Fairfax (IMO: 9303546), предназначенное для перевозки автомобилей, успешно покинуло Персидский залив. Это первый подтвержденный случай после того, как президент Дональд Трамп 4 мая анонсировал миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Alliance Fairfax входит в состав коммерческого флота судов под американским флагом, которые получают государственные субсидии за то, что предоставляют армии США транспортные услуги во время войны и чрезвычайного положения.

Центральное командование США (Centcom) накануне сообщило, что в рамках миссии «два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и в безопасности продолжают свой путь».

Centcom сообщало также, что в «Проекте Свобода» будут задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих. «Корабли и самолеты США, развернутые на Ближнем Востоке, обеспечивают соблюдение морской блокады против Ирана, одновременно реализуя „Проект Свобода“ чтобы поддерживать свободное движение коммерции через Ормузский пролив», — говорится в сообщении Центрального командования США 5 мая.