США сопроводят нейтральные суда, застрявшие в Ормузском проливе. Трамп отклонил мирный план Ирана

Президент США анонсировал миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов, которые застряли в Ормузском проливе. Дональд Трамп назвал операцию «гуманитарным жестом», о котором, по его словам, попросили страны со всего мира, большинство из которых не вовлечены в войну на Ближнем Востоке:

«В интересах Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что обеспечим безопасный вывод их судов из этих ограниченных вод, чтобы они могли свободно продолжать свою деятельность. Этот процесс — проект „Свобода“ — начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого — они стали жертвами обстоятельств. Многие из этих судов испытывают нехватку продовольствия и всего необходимого для того, чтобы большие экипажи могли находиться на борту в здоровых и санитарных условиях».

Как объяснили в центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), речь идет о коммерческих судах. Их будут сопровождать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 морских и воздушных летательных аппаратов, беспилотные платформы, а также 15 тысяч военных. При этом Вашингтон продолжит военно-морскую блокаду иранских портов, добавили в CENTCOM.

Всего в Ормузском проливе заблокированы около 20 тысяч моряков, сообщил телеканал CNN. Представители судоходных компаний относятся к инициативе США с осторожностью. По словам гендиректора Anglo-Eastern Бьёрна Хойгорда, для полностью безопасного прохода судов нужны усилия обеих сторон конфликта.

В комиссии иранского парламента по внешней политике в свою очередь заявили, что «любое американское вмешательство будет рассматриваться как нарушение перемирия», а публикацию Трампа назвали бредовой.

Сам американский лидер тем временем утверждает, что переговоры с Ираном идут «очень позитивно», однако подробностей не приводит. Незадолго до этого в интервью израильскому телеканалу Kan News он сказал, что отверг новый мирный план, отправленный Исламской Республикой, так как счел его неприемлемым.

По данным иранских агентств Tasnim и Fars, Исламская Республика предложила «четкую дорожную карту» завершения войны и потребовала гарантий ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива.