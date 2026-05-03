Иран передал США мирный план из 14 пунктов. Тегеран требует репараций и отмены санкций. «Сделка маловероятна» — востоковед

Тегеран передал Вашингтону план мира из 14 пунктов через пакистанского посредника, сообщили иранские агентства Tasnim и Fars. По их данным, исламская республика предложила «четкую дорожную карту» завершения войны и потребовала:

гарантий ненападения;

вывода американских войск из региона;

снятия морской блокады;

разморозки иранских активов;

выплаты репараций;

отмены санкций;

полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане;

установления нового механизма контроля Ормузского пролива.

Агентства не приводят других требований Тегерана. Они назвали иранский документ ответом на недавнее предложение Вашингтона из 9 пунктов, в котором американская сторона запросила двухмесячное перемирие. Однако ближневосточная республика призвала «урегулировать все вопросы» в течение 30 дней, отмечает Tasnim. Президент США подтвердил получение мирного плана от Ирана:

«Я скоро ознакомлюсь с планом, который Иран только что направил нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет. Спасибо за внимание к этому вопросу!»

Востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, с которым поговорил The Insider, считает заключение сделки в ближайшее время маловероятным:

«Я не ожидаю, что Соединенные Штаты и Иран в ближайшее время могут достичь какой-то всеобъемлющей сделки. Напомню, что для достижения ядерной сделки 2015 года потребовалось более 10 лет. Ожидать, что сейчас Тегеран и Вашингтон достигнут компромисса абсолютно по всем спорным пунктам, урегулируют все технические детали, наивно. Максимум, о чем стороны могли бы договориться, это какие-то локальные вопросы, будь то урегулирование ситуации в Ормузском проливе, разморозка иранских банковских активов, снятие санкций частичное, скорее всего. Но не более того, потому что противоречия очень серьезные и на сегодняшний день абсолютно неразрешимые. Стороны не готовы идти на уступки по принципиальным вопросам, взять хотя бы ядерную программу. Для Ирана абсолютно неприемлемо требование отказаться от развития мирного атома. Вашингтон, напротив, убежден в том, что иранские власти должны полностью отказаться от обогащения урановой руды. И как разрешить это противоречие, пока абсолютно непонятно. И это только один пример».

Прошлое предложение, выдвинутое Тегераном ранее на этой неделе, Трампу не понравилось. Он говорил, что исламская республика просит то, на что он не может согласиться, и отмечал разобщенность иранских властей.