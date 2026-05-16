Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

43

 

 

 

 

 

Новости

Израиль и Ливан продлили перемирие на 45 дней после переговоров при посредничестве США

The Insider
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней по итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне при посредничестве США. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Перемирие, заключенное 16 апреля после эскалации конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», должно было истечь в воскресенье. По словам Пиготта, переговоры были «крайне продуктивными», а стороны договорились продолжить консультации в ближайшие недели. 29 мая в Пентагоне пройдет новый раунд переговоров по вопросам безопасности, а 2–3 июня США организуют отдельные политические переговоры между сторонами.

Конфликт вновь обострился после того, как 2 марта «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю — спустя три дня после начала американо-израильской войны против Ирана. В ответ Израиль усилил авиаудары и провел наземную операцию на юге Ливана. По данным Reuters, боевые действия привели к перемещению около 1,2 млн человек.

Несмотря на перемирие, стороны продолжают периодически обмениваться ударами, главным образом на юге Ливана, где израильские войска удерживают созданную ими «зону безопасности». Ливанская делегация заявила, что считает главным приоритетом полное прекращение боевых действий и рассчитывает превратить нынешнее перемирие в устойчивое мирное соглашение. Израиль, в свою очередь, настаивает, что любое долгосрочное урегулирование должно предусматривать разоружение «Хезболлы».

Переговоры в Вашингтоне стали самым высоким уровнем прямых контактов между Израилем и Ливаном за последние десятилетия. В консультациях участвуют не только дипломаты, но и представители военных и силовых структур обеих стран.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте