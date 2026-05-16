Израиль и Ливан продлили перемирие на 45 дней после переговоров при посредничестве США

Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней по итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне при посредничестве США. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Перемирие, заключенное 16 апреля после эскалации конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», должно было истечь в воскресенье. По словам Пиготта, переговоры были «крайне продуктивными», а стороны договорились продолжить консультации в ближайшие недели. 29 мая в Пентагоне пройдет новый раунд переговоров по вопросам безопасности, а 2–3 июня США организуют отдельные политические переговоры между сторонами.

Конфликт вновь обострился после того, как 2 марта «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю — спустя три дня после начала американо-израильской войны против Ирана. В ответ Израиль усилил авиаудары и провел наземную операцию на юге Ливана. По данным Reuters, боевые действия привели к перемещению около 1,2 млн человек.

Несмотря на перемирие, стороны продолжают периодически обмениваться ударами, главным образом на юге Ливана, где израильские войска удерживают созданную ими «зону безопасности». Ливанская делегация заявила, что считает главным приоритетом полное прекращение боевых действий и рассчитывает превратить нынешнее перемирие в устойчивое мирное соглашение. Израиль, в свою очередь, настаивает, что любое долгосрочное урегулирование должно предусматривать разоружение «Хезболлы».

Переговоры в Вашингтоне стали самым высоким уровнем прямых контактов между Израилем и Ливаном за последние десятилетия. В консультациях участвуют не только дипломаты, но и представители военных и силовых структур обеих стран.