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Новости

Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжит удары по Ливану, несмотря на соглашение о прекращении огня

The Insider
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по территории Ливана и пока не собирается выводить войска с юга страны, несмотря на достигнутое при посредничестве США соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение предусматривает прекращение атак со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла» и вывод ее бойцов из района между границей и рекой Литани. В документе не упоминается вывод израильских войск из южного Ливана.

Кац заявил, что армия Израиля сохранит присутствие в созданной «зоне безопасности», включая район крепости Бофор, захваченной израильскими силами на выходных. По его словам, Израиль «в ближайшее время продолжит огонь и наземные операции».

Как пишет Reuters, боевые действия между Израилем и «Хезболлой» продолжаются, несмотря на несколько объявленных с апреля перемирий. Новый виток конфликта развивается со 2 марта, когда «Хезболла» начала обстрелы израильских земель в поддержку Ирана после ударов США и Израиля по иранской территории.

По данным ливанских властей, из-за израильской кампании свои дома покинули около 1,2 млн человек, в том числе сотни тысяч жителей юга Ливана.

Согласно совместному заявлению США, Израиля и Ливана, на юге страны планируется создать «пилотные зоны», которые будут полностью контролироваться ливанской армией без присутствия вооруженных группировок.

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