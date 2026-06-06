РБК: КПРФ выдвинет в Госдуму Валерия Рашкина. Несколько лет назад его лишили мандата из-за охоты на лося

Бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина выдвинут на предстоящие парламентские выборы по Ангарскому одномандатному округу в Иркутской области, узнал РБК. По словам собеседников издания, решение уже согласовано. Сам Рашкин в разговоре с журналистами подтвердил, что руководство партии одобрило его желание вернуться в депутатское кресло, однако окончательное решение станет известно после съезда КПРФ.

Рашкин — депутат шести созывов Госдумы. Он родился в Саратовской области. Какое отношение он имеет к Иркутской, которую в случае избрания будет представлять в нижней палате парламента, неизвестно.

Также он возглавлял московский горком КПРФ. Весной 2022 года его лишили мандата, после того как вступило в силу решение по уголовному делу о незаконной охоте. Суд в Саратовской области приговорил его к трем годам условно. По версии следствия, осенью 2021-го Рашкин застрелил лося из карабина в охотничьем хозяйстве «Лебедка», лицензии на отстрел животных депутат не имел. После этого депутат якобы разделал тушу и спрятал ее в багажнике автомобиля.

Изначально Рашкин утверждал, что случайно нашел тушу лося, но затем сознался в убийстве. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон. Пройти медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения парламентарий отказался. Позже недалеко от места разделки животного в лесополосе были найдены два чехла от ружей. В одном из них находились карабин и охотничий билет на имя Рашкина, а во втором — тренога и патроны.

В 2024-м его судимость была погашена, благодаря чему Рашкин вновь получил право баллотироваться в Госдуму.