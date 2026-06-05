Власти изучают повышение цен на бензин для финансирования защиты НПЗ от дронов, сообщили СМИ. Это вряд ли поможет предприятиям — эксперты

Основные затраты на оборону предприятий легли на плечи их же владельцев. Еще в 2024-м после серии атак на Елабугу и Нижнекамск в апреле глава Татарстана Рустам Минниханов призвал каждое предприятие самостоятельно озаботиться своей защитой:

«Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город. <...> Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — цитировали его тогда СМИ.

Бизнес также неоднократно обращался к российским властям с просьбой, например, ввести в Налоговый кодекс (НК) механизмы компенсации подобных затрат. В июле 2025-го такая просьба содержалась в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Минфин тогда это предложение не поддержал, отказав по всем пунктам и заявив, что подобные расходы носят «разовый и индивидуальный характер».

Более того, в апреле текущего года в Госдуме предложили обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА — чтобы те создали собственные вооруженные подразделения для борьбы с беспилотниками. Уже на ПМЭФ в июне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инициатива о создании спецфонда для финансирования защиты объектов ТЭК [топливно-энергетического комплекса] сейчас не обсуждается:

«Эти предприятия сегодня имеют ресурсы, в том числе с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть. Они готовы самостоятельно закупать», — сказал он.

Уже к весне 2025 года большинство гражданских промышленных предприятий РФ — от 60% до 80% — закупили оборудование для защиты от беспилотников, считал «Ъ». При этом газета тогда же отмечала, что среди собственников компаний растет недовольство эффективностью купленных систем.

О том, что практика, когда каждое предприятие самостоятельно организует защиту от БПЛА, уже «малоэффективна», говорили в мае этого года и в НИИ «Вектор» (входит в ГК «Ростех»).