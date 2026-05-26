ЦБ РФ, Сбербанку и Росинкассации разрешили самостоятельно сбивать дроны. «Некоторые БПЛА невозможно остановить ружьями» — эксперт

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволяет Банку России, Сбербанку, Российскому объединению инкассации и организации специальной почтовой связи самостоятельно отражать налет дронов, без необходимости ожидания специальных служб, сообщил член думского комитета по обороне Андрей Колесник:

«Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину! Камнем отбросился — уже хорошо».

Сотрудникам этих организаций разрешается останавливать работу беспилотников, в том числе глушить или перехватывать сигналы управления, воздействовать на пульты операторов, а также повреждать или уничтожать такие аппараты, говорится в законе. Финансировать такую защиту должны сами владельцы объектов.

Военный обозреватель Давид Шарп в разговоре с The Insider предположил, что полномочиями по защите от беспилотников наделят внутренние службы охраны:

«Конечно же, имеются в виду не клерки, не замдиректора банковского филиала, а те, кто ответственен за охрану, как я полагаю. Вероятно, там есть вооруженные люди. Именно они имеются в виду: совместить приятное с полезным. Решение связано с тем, что есть такие сотрудники, которых можно снабдить либо специальными ружьями для подавления дронов, либо штатной стрелковкой, либо специальными системами, которые можно установить на объекты. Закон нужен для того, чтобы они имели разрешение применять это в том месте, где по работе находятся. Но дроны, которые атакуют вглубь территории, — это не те аппараты, которые можно ружьями сбить с пути. Видимо, подразумевается: чем больше людей и структур могут бороться с дронами хотя бы в теории, тем лучше».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что сотрудникам выдадут оружие:

«Во-первых, будут помехи осуществлять для того, чтобы сложнее его [БПЛА] было наводить и нападать на соответствующие объекты, то есть подавлять сигналы всевозможные. Ну и плюс применять средства, которые позволяют сбивать эти беспилотники, и таким образом защищать соответствующие объекты».

Право останавливать работу беспилотников сейчас есть у ряда силовых структур и ведомственных служб. Среди них Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ведомственная охрана.