ВСУ используют технологии американской Palantir для ударов вглубь России — Минобороны Украины

ВСУ используют технологии разработчика программного обеспечения Palantir для планирования ударов вглубь России, рассказал министр обороны Украины Михаил Фёдоров. Он встретился с гендиректором американской компании Алексом Карпом, который прибыл в Киев.
«Во время встречи показали команде Palantir, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар по российской экономике. Сегодня технологии, AI, анализ данных и математика войны напрямую влияют на результат на поле боя. Наша цель — усиливать партнерство с Palantir в AI-решениях и defence tech-проектах, которые дают Украине технологическое преимущество».
По словам Фёдорова, совместно с Palantir Киев создал систему детального анализа воздушных атак и внедрил ИИ-решения для обработки большого объема разведывательных данных.
Помимо этого, появилась платформа, которая дает разработчикам доступ к данным с поля боя для обучения моделей искусственного интеллекта. Речь идет более чем о 80 таких системах для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях, уточнил министр. Алекс Карп также встретился с президентом. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с ним сотрудничество «как в контексте боевых действий, так и гражданских потребностей»:
«Palantir — компания глобальная, известная, с высоким потенциалом. И точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу — укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров».
Крупная технологическая компания сотрудничает с американскими правительственными структурами, в том числе военными. Ее технологии используются, помимо прочего, иммиграционной службой США и Пентагоном.
Этой весной Palantir разместила в соцсети X 22-тезисный пост — пересказ книги гендиректора компании Алекса Карпа «Технологическая республика». В тексте утверждается, что «свободные и демократические общества» должны опираться на «жесткую силу», а потому США следует восстановить воинский призыв. Помимо этого, компания заявила, что одни культуры «произвели на свет важнейшие достижения», тогда как другие «остаются дисфункциональными и регрессивными», а будущее глобального сдерживания определит не ядерное оружие, а ИИ-вооружения.
Манифест вызвал резкую критику со стороны политиков из разных стран. В частности, британские парламентарии потребовали расторгнуть госконтракты с американской компанией.