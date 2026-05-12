ВСУ используют технологии американской Palantir для ударов вглубь России — Минобороны Украины

Крупная технологическая компания сотрудничает с американскими правительственными структурами, в том числе военными. Ее технологии используются, помимо прочего, иммиграционной службой США и Пентагоном.

Этой весной Palantir разместила в соцсети X 22-тезисный пост — пересказ книги гендиректора компании Алекса Карпа «Технологическая республика». В тексте утверждается, что «свободные и демократические общества» должны опираться на «жесткую силу», а потому США следует восстановить воинский призыв. Помимо этого, компания заявила, что одни культуры «произвели на свет важнейшие достижения», тогда как другие «остаются дисфункциональными и регрессивными», а будущее глобального сдерживания определит не ядерное оружие, а ИИ-вооружения.

Манифест вызвал резкую критику со стороны политиков из разных стран. В частности, британские парламентарии потребовали расторгнуть госконтракты с американской компанией.