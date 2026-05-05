Армия США устроит хакатон для Lockheed Martin, Boeing и Palantir, чтобы научить их оружие «разговаривать» друг с другом

Министр армии США Дэн Дрисколл созвал крупнейших оборонных подрядчиков, а также технологические компании Palantir и Anduril для проведения хакатона Right to Integrate («Право на интеграцию»), призванного наладить взаимодействие разнородных систем вооружений и ускорить внедрение искусственного интеллекта в армейские операции, сообщает Bloomberg.

Как уточняется, инициатива родилась после поездки Дрисколла в Германию, где он лично убедился в застарелой проблеме американской армии — ее технологии зачастую работают изолированно, а интеграция систем требует дорогостоящих инженерных решений под каждый конкретный случай. Там же министр встретился с украинскими военными, использующими системы с открытой архитектурой, и назвал этот опыт «моментом озарения». По словам Дрисколла, хакатон такого масштаба не проводился нигде в мире — «ни в одной отрасли и ни в каком контексте».

На первом этапе усилия сосредоточатся на средствах противовоздушной обороны, дронах и ракетах — всего будет задействовано более 50 систем вооружений, возможно, включая боевую технику. Мероприятие пройдет на базе Форт-Карсон в штате Колорадо. В числе участников — Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing, General Dynamics, L3Harris Technologies, Perennial Autonomy, Palantir и Anduril. Командно-управляющая платформа Lattice выступит «валидатором», подтверждающим работоспособность всей интеграции.

Инициатива призвана продемонстрировать новый подход Пентагона при администрации Трампа, потребовавшей от военного ведомства перенять «мышление стартапа». Главный технологический директор армии Алекс Миллер, которому Дрисколл поручил обеспечить участие компаний, признал, что исторически армия закупала закрытые системы вооружений и платила за «индивидуальные интеграции» через инженерные контракты. Хакатон должен открыть путь к широкому использованию ИИ для поддержки принятия решений на поле боя — с обязательным участием человека в процессе.

Ранее Boeing объявила о партнерстве с Palantir по использованию ИИ-платформы Foundry в производстве вооружений и засекреченных военных программах, сообщало Army Recognition — партнерство названо частью отраслевого тренда на стандартизацию данных в условиях растущего спроса на военные технологии.