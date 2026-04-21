Британские парламентарии требуют расторгнуть госконтракты с американской оборонной ИТ-компанией Palantir после ее «манифеста суперзлодея»

Британские депутаты назвали опубликованный в выходные американской оборонной компанией Palantir манифест «бредом суперзлодея» и потребовали пересмотреть государственные контракты с ней на сумму более £500 млн, пишет The Guardian.

В минувшие выходные Palantir разместила в Twitter (X) 22-тезисный пост, являющийся пересказом книги гендиректора компании Алекса Карпа «Технологическая республика». В тексте утверждается, что «свободные и демократические общества» должны опираться на «жесткую силу», а потому США следует восстановить воинский призыв. Помимо этого, компания заявила, что одни культуры «произвели на свет важнейшие достижения», тогда как другие «остаются дисфункциональными и регрессивными», а будущее глобального сдерживания определят не ядерное оружие, а ИИ-вооружения.

Манифест вызвал резкую критику в британском парламенте. Депутат-либерал-демократ Мартин Ригли, входящий в парламентский комитет по науке и технологиям, назвал его «пародией на фильм „Робокоп“» или «тревожным нарциссическим воплем», а его коллега Виктория Коллинз заявила, что компания с «такими откровенными идеологическими мотивами» не должна иметь доступа к государственным сервисам. Депутат-лейборист Рейчел Маскелл добавила, что правительству пора серьезно разобраться в «культуре и идеологии Palantir» и найти возможность как можно скорее расторгнуть контракты с ней.

Претензии к компании не ограничиваются манифестом. Palantir располагает британскими контрактами на общую сумму свыше £500 млн, в том числе договором с Национальной службой здравоохранения (NHS) на £330 млн, а также соглашениями с полицией и Министерством обороны. В марте стало известно, что компания получит доступ к данным Управления финансового регулирования (FCA) — члены парламента потребовали остановить и эту сделку. В конце прошлой недели парламент вновь потребовал расторгнуть контракт с NHS.

Palantir прежде всего создает инструменты, которые позволяют сводить воедино разрозненные базы данных и извлекать из них оперативно значимые выводы. Это может быть отслеживание террористов, депортация мигрантов или управление теми же медицинскими данными в NHS.

Интересно, что русский фашист Александр Дугин обвинил Palantir в «технофашизме в радикальной форме»:

«На фоне внедрения чипов Neuralink и разговоров о технологической сингулярности мы оказались в условиях постлиберальной технофашистской диктатуры. Гуманизм и права человека выброшены на свалку истории. Теперь открыто провозглашается власть технократических элит, которые даже не пытаются скрывать свои истинные цели».

Один из основателей Palantir, миллиардер Питер Тиль, известен не только как венчурный инвестор и сооснователь PayPal, но и как человек с откровенно апокалиптическими взглядами. В марте он провел в Риме серию закрытых лекций об Антихристе в непосредственной близости от Ватикана. По версии Тиля, Антихрист — не конкретная личность, а скорее мировая система управления, которая придет к власти, эксплуатируя страхи людей перед ИИ, изменением климата или ядерной войной. При этом любая попытка регулировать технологическое развитие, по его логике, и есть подготовка к царству Антихриста.

Ранее сообщалось, что Boeing Defense заключила соглашение с Palantir об использовании Foundry в производстве вооружений и засекреченных военных программах. Партнерство было представлено как часть тенденции к стандартизации данных в оборонной промышленности на фоне роста спроса на военные технологии.