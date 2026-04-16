Банк Англии смоделировал обвал рынков из-за скоординированного поведения ИИ-агентов и другие риски от искусственного интеллекта

Банк Англии проводит сценарный анализ, чтобы оценить диапазон возможных макроэкономических и рыночных исходов от инвестиций в искусственный интеллект, его разработки и внедрения, а также связанных с этим рисков для финансовой стабильности. Об этом говорится в ответе Банка на доклад британского парламентского комитета по казначейству. Письмо было подписано заместителем управляющего по финансовой стабильности Сарой Бриден.

Симуляции проводятся совместно с международными партнерами. Целью является понимание, при каких условиях ИИ-агенты, торгующие на финансовых рынках, могут демонстрировать скоррелированное поведение, или «стадность», и усугублять стрессовый сценарий. Исследуются способы смягчения таких эффектов, например, через настройку целевых функций агентов так, чтобы они учитывали цели публичной политики.

Кроме того, Банк встраивает ИИ-сценарии в различные формы тестирования киберустойчивости и операционной устойчивости финансового сектора. Сценарный анализ войдет в более широкий подход к стресс-тестам, включая общесистемные учения. Сама идея ИИ-специфичных стресс-тестов прозвучала в апрельском докладе комитета по финансовой политике Банка в 2025 году и в речи Бриден в октябре 2024 года.

Помимо рисков внутри финансового сектора, Банк просчитывает последствия резкого падения цен активов, связанных с ИИ, для всей экономики. Еще в октябре 2025 года комитет по финансовой политике впервые обозначил эту проблему, а в декабре опубликовал ее анализ. Отмечается, что пока инфраструктура ИИ финансируется в основном денежными потоками крупных и прибыльных технологических компаний и долевыми инвестициями, однако долговое финансирование быстро растет — в том числе с существенным вкладом частных рынков. В докладе указывается, что если эта тенденция усилится, последствия любого обвала ИИ-активов для британской экономики могут возрасти.

Другой сценарий касается компаний, чьи бизнес-модели может подорвать сам ИИ. Как отмечается, опасения такого рода на фоне новостей о быстрых инновациях в ИИ уже способствовали распродажам акций IT-компаний в начале года. Те же риски комитет видит на рынках рискового кредита, где растущее влияние ИИ на IT-сектор породило опасения относительно качества активов и неопределенности их оценок.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл провели срочное совещание с руководителями крупнейших банков США. Поводом для этого послужил выпуск новой ИИ-модели от компании Anthropic, которую разработчики представили как решение с широкими возможностями по выявлению уязвимостей в ПО.