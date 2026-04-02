Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

225

 

 

 

 

 

Новости

Африканские страны должны делать крупные займы для строительства ИИ-инфраструктуры — комиссия ООН

The Insider
Иллюстрация к материалу

Экономическая комиссия ООН для Африки призвала страны континента брать займы, наращивать налоговые поступления и задействовать пенсионные и суверенные фонды для строительства инфраструктуры, необходимой для участия в «буме искусственного интеллекта». Доклад опубликован в четверг на встрече министров финансов африканских стран в Марокко, передает Reuters.

Более 50 государств континента рискуют пропустить экономическую модернизацию на основе ИИ из-за нехватки инфраструктуры, предупреждает комиссия. Согласно этому мнению, одним из ключевых индикаторов отставания является менее 1% мировых дата-центров, расположенных в Африке, что, по оценке ООН, является «вызовом экономическому суверенитету» региона.

В докладе говорится, что одних только государственных бюджетов для решения проблемы недостаточно. Комиссия рекомендует правительствам укреплять внутреннее налоговое администрирование, выходить на финансовые рынки и привлекать ресурсы пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния и механизмов смешанного финансирования. Инвестиции в инфраструктуру данных и производство энергии, подчеркивает ООН, способны усиливать друг друга — цифровые отрасли стимулируют спрос на электроэнергию, а надежное энергоснабжение создает условия для их роста.

Помимо инфраструктурных вложений, комиссия призывает сделать ставку на подготовку кадров и полноценно запустить панафриканскую зону свободной торговли AfCFTA. Внедрение ИИ в связке с цифровыми платформами и роботизированным производством, говорится в докладе, способно помочь континенту уйти от сырьевой зависимости и переориентироваться на экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В качестве конкретного примера называется переработка собственных запасов критических минералов в аккумуляторы, процессоры и другие промышленные товары вместо их экспорта в сыром виде.

Ранее правительство России включило в обновленный законопроект об ИИ меры поддержки энергоемкой инфраструктуры: льготные тарифы на электроэнергию для дата-центров и суперкомпьютеров, ускоренное подключение к сетям и прямое бюджетное финансирование строительства электросетевой инфраструктуры. Эксперты при этом указывали на структурные изъяны документа. В нынешней редакции он фактически работает в интересах крупных игроков, у которых есть ресурсы для содержания соответствующих объектов.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте