Минобороны Франции заключило трехлетний контракт с ИИ-стартапом Mistral AI

Министерство обороны Франции заключило трехлетний рамочный контракт со стартапом Mistral AI — разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Сумма соглашения не раскрывается, сообщает L’Usine Nouvelle.

Курировать выполнение договора будет Министерское агентство по оборонному искусственному интеллекту (Amiad) — структура, созданная при военном ведомстве для координации проектов в сфере ИИ. Соглашение распространяется не только на вооруженные силы и подразделения министерства, но и на подведомственные организации — Комиссариат по атомной энергии (CEA), Национальное управление аэрокосмических исследований (Onera) и Гидрографическую и океанографическую службу ВМФ (Shom).

Благодаря контракту военные и гражданские сотрудники ведомства получат доступ к моделям, программному обеспечению и услугам Mistral AI. Среди возможных направлений использования — расшифровка речи, перевод, помощь в анализе документов и совершенствование собственных моделей министерства.

Для самой Mistral AI, основанной в 2023 году, контракт с Минобороны дает возможность протестировать свои решения на реальных задачах и адаптировать языковые модели к специфическим данным армии в защищенной среде. Министерство подчеркивает, что все технологии будут развернуты исключительно на французской инфраструктуре, что призвано обеспечить суверенный контроль над критически важными данными.

Ранее OpenAI заключила аналогичное соглашение с Пентагоном по интеграции своих ИИ-инструментов в информационные системы американского военного ведомства.