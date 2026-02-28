OpenAI заключила соглашение с Пентагоном. Ее ИИ-модели интегрируют в информационные системы ведомства

Компания OpenAI — разработчик ChatGPT — достигла соглашения с Пентагоном по интеграции ее ИИ-инструментов в информационные системы военного ведомства. Об этом накануне вечером сообщил глава компании Сэм Альтман в своем Twitter.

По словам Альтмана, инструменты, разработанные OpenAI, будут использоваться в том числе и в «секретной сети» Пентагона. В рамках соглашения компания разрешила Пентагону использовать свои ИИ-модели в любых законных целях.

В сообщении Альтмана подчеркивается, что инструменты OpenAI, впрочем, не будут использоваться для внутреннего наблюдения в Соединенных Штатах или для автономного оружия. Он утверждает, что Минобороны США разделяет эти принципы и они были прописаны в соглашении.

«Во всех наших взаимодействиях Министерство обороны демонстрировало глубокое уважение к безопасности и стремление к сотрудничеству для достижения наилучшего возможного результата», — говорится в его посте.



Как отмечает CNN, об этой сделке стало известно в тот же день, когда президент США Дональд Трамп объявил, что все правительственные учреждения должны прекратить использование инструментов ИИ от Anthropic — разработчика ИИ-модели Claude.

Это произошло на фоне конфликта компании с Пентагоном: министр обороны США Пит Хегсет потребовал от компании разрешить использование ее моделей во всех военных операциях, включая автономные боевые системы и засекреченные проекты. Anthropic в свою очередь настаивала на обратном, утверждая, что ей необходимы условия, которые гарантируют, что ее технологии не будут использоваться для внутреннего наблюдения за гражданами США или для создания автономного оружия. Пентагон же заявлял, что частный подрядчик не может решать, как его инструменты будут использоваться в целях национальной безопасности.

К конфликту позже подключился и американский президент. В своей социальной сети Truth Social он написал: «Соединенные Штаты не позволят радикальной левой, „прогрессивной“ компании диктовать, как наша великая армия будет сражаться и побеждать в войнах». В этом же посте он сообщил, что распорядился, чтобы все федеральные ведомства прекратили свое сотрудничество с Anthropic.

При этом, судя по сообщению Альтмана, Минобороны США согласилось на аналогичные ограничения в отношении моделей OpenAI, на которые ранее не было согласно в случае Anthropic.

Ранее также сообщалось о подобном сотрудничестве Пентагона и компании xAI Илона Маска — в январе стало известно, что чат-бот с искусственным интеллектом Grok будет также интегрирован в информационные системы ведомства. В конце прошлого года глава Пентагона объявил о запуске платформы GenAI.mil на базе Gemini, которую он назвал «будущим американских войн».

Как сообщила позднее газета The Wall Street Journal, чиновники сразу нескольких американских федеральных ведомств в последние месяцы неоднократно предупреждали о проблемах с безопасностью Grok. Внутри американского правительства возникли серьезные разногласия о том, какие ИИ-модели можно допускать к использованию госструктурами.