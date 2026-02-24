FT: Глава Минобороны США Хегсет потребовал от фирмы Anthropic разрешить использовать ее ИИ для всего — включая автономные боевые системы

Военный министр США Пит Хегсет поставил ИИ-компании Anthropic ультиматум: до пятницы согласиться на использование своих моделей искусственного интеллекта во всех военных операциях — иначе фирму отстранят от поставок для Пентагона. Об этом сообщает Financial Times.

Конфликт между Министерством обороны и Anthropic разгорелся из-за отказа компании предоставить военным неограниченный доступ к своим моделям для засекреченных операций — в том числе для слежки внутри страны и применения автономного летального оружия без участия человека. Во вторник, 24 февраля, Хегсет вызвал в Вашингтон генерального директора Anthropic Дарио Амодея. На встрече министр пригрозил либо признать компанию «риском для цепочки поставок» и разорвать с ней контракты, либо задействовать Закон об оборонном производстве — нормативный акт, позволяющий президенту брать под контроль частные компании в интересах национальной безопасности.

В Anthropic подтвердили факт встречи:

«Мы продолжили переговоры в духе доброй воли относительно нашей политики использования, чтобы Anthropic могла и дальше поддерживать национальную безопасность в тех пределах, в которых наши модели способны надежно и ответственно работать».

Модель Claude от Anthropic остается единственным ИИ, работающим на засекреченных военных системах, — благодаря партнерству с компанией Palantir. Именно через это партнерство Claude использовался в январской операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После этой операции Anthropic направила запросы о том, каким именно образом применялась ее модель. Параллельно Пентагон ведет переговоры с Google, OpenAI и xAI Илона Маска об интеграции их моделей в засекреченные системы — в качестве возможной альтернативы Claude.

FT отмечает, что разрыв с Anthropic будет иметь серьезные последствия как для национальной безопасности, так и для самой компании: ее контракт с Военным министерством оценивается в $200 млн. Anthropic настаивает на том, что нынешние модели ИИ недостаточно надежны для самостоятельного принятия смертоносных решений, и добивается введения правил, ограничивающих массовую слежку. Пентагон от комментариев отказался.

Ранее стало известно, что чат-бот с искусственным интеллектом Grok будет интегрирован в информационные системы Пентагона. До этого Пит Хегсет объявил о запуске платформы GenAI.mil на базе Gemini, которую он назвал «будущим американских войн».