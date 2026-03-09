Anthropic подала в суд на Минобороны США после признания компании «риском для цепочки поставок»

Компания Anthropic подала иск против Министерства обороны США и других федеральных агентств из-за решения администрации Дональда Трампа признать компанию «риском для цепочки поставок». Об этом сообщает CNN.

Иск стал новым этапом противостояния Пентагона и одной из самых известных в мире компаний в области искусственного интеллекта на фоне попыток Белого дома ускорить внедрение ИИ в государственных структурах.

Статус «риска для цепочки поставок» обычно присваивается компаниям, связанным с иностранными противниками, и влияет на то, как Anthropic может вести бизнес с компаниями, работающими с оборонным ведомством США.

Anthropic утверждает, что такое решение, как и директива администрации Трампа прекратить использование ее технологий федеральными агентствами, не имеют законных оснований. В судебных документах компания назвала эти действия «беспрецедентными и незаконными».

Представитель Anthropic заявил:

«Обращение в суд не меняет нашей долгосрочной приверженности использованию ИИ для защиты национальной безопасности, но это необходимый шаг для защиты нашего бизнеса, наших клиентов и партнеров. Мы продолжим искать пути решения, включая диалог с правительством».

Пентагон отказался комментировать судебный процесс, сославшись на внутреннюю политику ведомства. Представитель Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что президент «никогда не позволит радикальной левой „воук-компании“ диктовать армии, как ей действовать»:

«Президент и министр обороны обеспечивают американских военных необходимыми инструментами для успеха и не позволят, чтобы они оказались заложниками идеологических прихотей лидеров Big Tech. При администрации Трампа наша армия будет подчиняться Конституции США, а не условиям использования какой-то „воук-компании“ ИИ».

Решение Пентагона о присвоении статуса «риска для цепочки поставок» последовало после того, как компания потребовала гарантий, что ее технологии не будут применяться для массового наблюдения за американскими гражданами или для управления автономным оружием.

