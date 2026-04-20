Китайских работников IT-сферы массово заставляют тренировать собственных ИИ-заменителей — MIT Tech Review

Фото: AFP/Adek Berry

В Китае руководители технологических компаний всё активнее требуют от сотрудников документировать собственные рабочие процессы, чтобы воспроизвести их с помощью ИИ-агентов — и это вызывает волну тревоги среди работников. Об этом пишет MIT Technology Review.

Издание отмечает, что в стране всё более популярным становится GitHub-проект Colleague Skill. Этот инструмент автоматически подгружает историю переписок и файлы сотрудника из корпоративных мессенджеров Lark и DingTalk и генерирует подробное руководство для ИИ-агента по воспроизведению поведения сотрудника, вплоть до индивидуальных особенностей общения и знаков препинания. Шанхайский инженер Амбер Ли, опробовавшая инструмент в качестве эксперимента, рассказала, что результат оказался «неожиданно точным». Автор проекта Тяньи Чжоу признался изданию Southern Metropolis Daily, что создал его как провокацию — в ответ на волну ИИ-увольнений и на практику компаний требовать от сотрудников автоматизировать самих себя.

Исследователь Ханчэн Цао из Университета Эмори объяснил MIT Technology Review, что для компаний подобные инструменты представляют вполне прагматичную ценность: они позволяют выявить, какие части рабочих процессов поддаются стандартизации, а какие по-прежнему требуют человеческого суждения, — и заодно накапливать данные о том, как именно сотрудники принимают решения. Работники, однако, воспринимают происходящее иначе. Один из разработчиков, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что после документирования своей работы почувствовал себя сведенным к набору модулей.

В ответ менеджер ИИ-продуктов Коки Сю из Пекина опубликовала инструмент «антидистилляции», намеренно превращающий рабочие инструкции в бесполезный для агента набор общих слов — с режимами легкого, среднего и жесткого саботажа, в зависимости от степени контроля со стороны начальства. Видео о проекте набрало более 5 млн лайков. Сю, имеющая юридическое образование, также указала на правовую неопределенность: рабочая переписка формально может считаться собственностью компании, тогда как зафиксированные особенности личности и суждений сотрудника — уже нет.

Издание отмечает, что, несмотря на ажиотаж, практическая польза от ИИ-агентов в корпоративной среде пока остается ограниченной, они требуют постоянного надзора и нередко дают сбои.

Ранее сообщалось, что директор по поведению ИИ в Meta потеряла более 200 писем из-за неуправляемого агента OpenClaw, которому сама же дала доступ к своей почте.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

