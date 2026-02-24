Саммер Ю, директор по согласованию поведения ИИ в Meta Superintelligence Labs — подразделения, которое занимается разработкой искусственного суперинтеллекта, стала жертвой собственного эксперимента: популярный ИИ-агент OpenClaw удалил более 200 писем из ее почтового ящика, проигнорировав все команды остановить операцию. О произошедшем она рассказала в своем посте в Twitter (X).

Ю тестировала OpenClaw, который способен автономно выполнять задачи круглосуточно. Поработав с «тестовым» ящиком, она подключила бота к основной почте, дав инструкцию не предпринимать никаких действий без ее одобрения. Когда агент столкнулся с большим объемом писем, произошло так называемое сжатие контекста — автоматическое сокращение истории переписки, в ходе которого инструкция о запрете на самостоятельные действия была утеряна.

В результате OpenClaw начал в ускоренном режиме удалять и архивировать письма, заявив, что намерен «отправить в корзину ВСЁ во входящих старше 15 февраля». Ю пыталась остановить бота несколько раз подряд, поочередно набирая «Не делай этого», «СТОП, OpenClaw» — всё безрезультатно. Она написала:

«Я не смогла остановить его с телефона. Мне пришлось БЕЖАТЬ к своему Mac mini, как будто я обезвреживала бомбу».