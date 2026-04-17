Anthropic запустила ИИ-инструмент Claude Design для создания любых разновидностей дизайна по текстовому запросу

Компания Anthropic представила Claude Design — сервис, позволяющий создавать дизайны, прототипы, слайды и лендинги через диалог с чат-ботом Claude. Об этом говорится в блоге компании. На новостях о грядущем запуске упали акции крупнейших производителей дизайнерского софта: бумаги Figma (веб-платформа для совместной работы дизайнеров интерфейсов) в пятницу снизились на 6,8%, также подешевели акции Adobe (разработчика Photoshop, Illustrator и других графических редакторов), конструктора сайтов Wix и хостинг-провайдера GoDaddy.

Продукт выпущен в рамках иницитивы Anthropic Labs и работает на базе новой модели Claude Opus 4.7. Пока Claude Design доступен в режиме research preview для подписчиков тарифов Pro, Max, Team и Enterprise.

По задумке разработчиков, пользователь описывает, что ему нужно, а Claude создает первую версию дизайна. Дальше ее можно дорабатывать через диалог, комментарии, прямое редактирование или кастомные ползунки, которые Claude создает сам. При подключении к кодовой базе и дизайн-файлам команды Claude автоматически применяет фирменный дизайн — цвета, типографику, компоненты. Готовые работы можно экспортировать в Canva (онлайн-редактор графики), PDF, PPTX, HTML или передавать в Claude Code, инструмент Anthropic для программирования, для дальнейшей реализации задумки.

Anthropic позиционирует продукт как инструмент и для профессиональных дизайнеров, чтобы быстрее тестировать разные прототипы дизайна, и для продакт-менеджеров, маркетологов и основателей стартапов без дизайнерского бэкграунда.

Opus 4.7 — самая мощная из публично доступных моделей Anthropic. По заявлениям компании, на бенчмарке агентного программирования SWE-bench Pro модель решает 64,3% задач против 53,4% у предшественника Opus 4.6, а в тестах на визуальную точность от XBOW результат вырос с 54,5 до 98,5%. Opus 4.7 превосходит GPT-5.4 от OpenAI и Gemini 3.1 Pro от Google по ряду ключевых показателей, но уступает внутренней модели Anthropic под названием Mythos, доступ к которой компания ограничила узким кругом корпоративных партнеров в рамках проекта Glasswing по кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что предыдущая модель Anthropic, Claude Opus 4.6, по собственному отчету компании, теоретически способна внедрять бэкдоры в программный код, саботировать исследования в области безопасности ИИ и пытаться копировать свои веса на внешние серверы.