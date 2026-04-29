Компания Palantir, выпустившая «манифест технофашизма», завербовала более 30 британских чиновников высокого ранга — The Nerve

Американская компания Palantir, сооснователем которой является миллиардер Питер Тиль, завербовала более 30 британских чиновников высокого ранга — бывших министров, руководителей разведки и членов Палаты лордов, пишет The Nerve. По данным издания, эта практика создает «острый риск» коррупции, поскольку британское законодательство не способно противостоять многочисленным конфликтам интересов.

Среди ключевых завербованных фигур — Лоуренс Ли, ранее второй заместитель министра обороны, который участвовал в разработке британской «Стратегии искусственного интеллекта в обороне» в 2022 году и встречался с руководством Palantir не менее девяти раз с 2021 по 2023 год. Сейчас он — старший советник гендиректора Palantir Алекса Карпа по «геостратегии». Бывшая глава отдела ИИ Национальной службы здравоохранения (NHS) Индра Джоши, которая возглавляла создание лаборатории искусственного интеллекта NHS, в 2022 году перешла в Palantir на пост директора по здравоохранению, исследованиям и ИИ. Издание также установило, что в качестве платных консультантов компании работали два бывших министра, экс-глава МИ-6, два генерала и бывший главный советник премьер-министра.

Четверо членов Палаты лордов консультировали Palantir, в том числе бывший заместитель лидера лейбористов Том Уотсон и Никола Блэквуд — экс-председатель парламентского комитета по науке и технологиям, чья компетенция включала надзор за самой Palantir. The Nerve напоминает, что недавно в этом контексте прозвучало и имя лорда Питера Мандельсона: его консалтинговая фирма Global Counsel представляла интересы Palantir, в то время как сам Мандельсон был назначен послом Великобритании в Вашингтоне и в этой роли организовал встречу премьер-министра Кира Стармера с топ-менеджментом компании во время визита того к Дональду Трампу. Стармер уволил Мандельсона после скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном.

Стив Гудрич, директор по исследованиям Transparency International UK, заявил изданию, что слабый контроль за «вращающейся дверью» между госслужбой и частным сектором создает «острый риск» использования бывшими чиновниками конфиденциальной информации в интересах нового работодателя. Сьюзан Хоули, исполнительный директор Spotlight on Corruption, добавила, что компании нанимают чиновников ради «привилегированного доступа» к работе госаппарата и коммерческих преимуществ. Известные контракты Palantir с британским правительством с 2012 по 2025 год, по подсчетам The Nerve, превышают £670 млн, причем основная их часть приходится на Минобороны и NHS — те же два ведомства, откуда Palantir набрала больше двух третей своих сотрудников из госсектора.

Представитель Palantir заявил, что 32 имени, полученные The Nerve, были наняты за 15 лет, в течение которых в британском подразделении работали тысячи человек, и что 14 из перечисленных людей уже давно не связаны с Palantir, а шестеро — ветераны вооруженных сил, которым общество гарантирует возможность построить карьеру после службы.

Давление на компанию в последнее время растет: ее технологии используются для иммиграционных операций ICE в США и для военной операции США в Иране, а лидеры британских либерал-демократов и Партии зеленых Эд Дэйви и Зак Полански потребовали разорвать контракт Palantir с NHS на £330 млн после того, как компания опубликовала в социальной сети X «манифест» из 22 пунктов, в котором, в частности, настаивала на участии Кремниевой долины в обороне США и создании ИИ-оружия. Депутат, либерал-демократ Мартин Ригли назвал документ «пародией на фильм „Робокоп“», его коллега Виктория Коллинз заявила, что компания с такими идеологическими мотивами не должна иметь доступа к государственным сервисам, а лейбористка Рейчел Маскелл призвала правительство как можно скорее расторгнуть контракты с фирмой.

Сооснователь Palantir Питер Тиль известен апокалиптическими взглядами. В марте он провел в Риме серию закрытых лекций об Антихристе, под которым подразумевал мировую систему управления, эксплуатирующую страхи людей перед ИИ, изменением климата и ядерной войной, — любую попытку регулировать технологическое развитие он трактует как подготовку к «царству Антихриста».