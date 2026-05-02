В Великобритании хотят расторгнуть госконтракты с Palantir. Ее решения встроены в госинфраструктуру, это будет сложно — эксперт

Американская компания Palantir привлекла более 30 британских государственных чиновников — в том числе бывших министров, офицеров спецслужб, генералов и членов Палаты лордов, — говорилось в расследовании The Nerve. Среди них — бывший замминистра обороны Лоуренс Ли, лично участвовавший в оборонной ИИ-стратегии и проводивший встречи с руководством Palantir во время госслужбы, а впоследствии ставший советником гендиректора компании. В числе других — экс-глава ИИ-направления NHS, бывший руководитель МИ-6, двое действующих пэров и Никола Блэквуд, возглавлявшая парламентский комитет по надзору за самой Palantir. Зафиксированные контракты компании с британским правительством с 2012 по 2025 год превысили £670 млн. При этом Минобороны и NHS — главные источники как этих контрактов, так и кадрового пополнения компании, и британские парламентарии призывают государство расторгнуть контракты с Palantir.

Специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж отметил в интервью The Insider, что Великобритания сейчас готовится к местным выборам, поэтому какая-то резкая реакция на это расследование маловероятна: