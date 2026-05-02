В Великобритании хотят расторгнуть госконтракты с Palantir. Ее решения встроены в госинфраструктуру, это будет сложно — эксперт

Американская компания Palantir привлекла более 30 британских государственных чиновников — в том числе бывших министров, офицеров спецслужб, генералов и членов Палаты лордов, — говорилось в расследовании The Nerve. Среди них — бывший замминистра обороны Лоуренс Ли, лично участвовавший в оборонной ИИ-стратегии и проводивший встречи с руководством Palantir во время госслужбы, а впоследствии ставший советником гендиректора компании. В числе других — экс-глава ИИ-направления NHS, бывший руководитель МИ-6, двое действующих пэров и Никола Блэквуд, возглавлявшая парламентский комитет по надзору за самой Palantir. Зафиксированные контракты компании с британским правительством с 2012 по 2025 год превысили £670 млн. При этом Минобороны и NHS — главные источники как этих контрактов, так и кадрового пополнения компании, и британские парламентарии призывают государство расторгнуть контракты с Palantir.
Специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж отметил в интервью The Insider, что Великобритания сейчас готовится к местным выборам, поэтому какая-то резкая реакция на это расследование маловероятна:
«Министры и чиновники обязаны избегать заявлений и решений, способных повлиять на ход кампании. Именно поэтому любые резкие шаги по Palantir — например, объявление о пересмотре или расторжении контрактов — были бы политически и процедурно крайне сложными до дня голосования. Даже если решение о каких-то изменениях уже принято внутри ведомств, публичный политический разворот по Palantir до выборов вряд ли возможен — полноценное обсуждение, скорее всего, будет отложено до открытия новой парламентской сессии.
Контракт с NHS юридически, скорее всего, обратим, потому что данные NHS не становятся собственностью Palantir. При расторжении контрактов данные должны быть возвращены, удалены или перенесены в другой контур под контролем государства. Но технически и организационно это не означает легкого выхода. Такие системы встраиваются в работу ведомств, процессы, обучение персонала, интерфейсы и внутренние процедуры. Поэтому риск не в том, что Palantir заберет данные, а в том, что государство может стать зависимым от конкретной программной среды, поставщика и уже построенной инфраструктуры. Главный практический вопрос — насколько быстро, дорого и безопасно NHS сможет заменить поставщика, если политическое решение о выходе будет принято.
Если в истории с Palantir появятся новые факты — особенно о незадекларированных связях или о доступе частной компании к государственным решениям через бывших политиков, — это может дополнительно ударить по Стармеру в момент, когда его позиции и без того слабые. При нынешних вводных это опасно не только для местных выборов, но и для перспектив партии на следующих парламентских».