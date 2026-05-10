Новости

Не менее 14 полицейских погибли при взрыве автомобиля и перестрелке на северо-западе Пакистана

The Insider
Фото: Reuters

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва не менее 14 полицейских погибли в результате атаки на полицейский пост в городе Банну 9 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, сначала начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в здание поста, после чего вооруженные боевики открыли огонь по выжившим сотрудникам полиции. Когда к месту прибыли подкрепления, нападавшие устроили засаду. Источник Reuters в полиции также утверждает, что во время атаки использовались дроны.

После взрыва здание полицейского поста оказалось практически полностью разрушено. Из-под завалов извлекли тела 14 сотрудников полиции, еще троих удалось спасти и доставить в больницу. Власти объявили чрезвычайное положение в больницах Банну.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Иттехад уль-Муджахидин». Reuters отмечает, что атака может вновь обострить ситуацию на границе Пакистана и Афганистана. Исламабад регулярно обвиняет афганских талибов в укрывательстве боевиков, совершающих нападения на территории Пакистана, однако власти Афганистана это отрицают.

