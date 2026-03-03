В пакистанском Карачи сторонники иранского режима напали на консульство США, убиты 22 человека. Американские солдаты стреляли по толпе

В пакистанском городе Карачи 1 марта толпа протестующих, выступающих в поддержку иранского режима, попыталась взять штурмом консульство США, что привело к жертвам. 3 марта Reuters сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что американские морские пехотинцы, охранявшие диппредставительство, открыли огонь по толпе.

1 марта у американского консульства собрались демонстранты, оплакивающие смерть иранского лидера, аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в ходе совместной военной операции Израиля и США против Ирана. Собравшиеся прорвались через стену, окружающую комплекс. По данным Reuters, при этом погибли 10 человек.

Собеседники агентства уточнили, что пока неясно, были ли американские военные единственными, кто открыл огонь, или стрельбу вели также другие люди, охраняющие консульство, включая частных охранников и местных полицейских. Также неясно, чьи именно пули убили нападавших, подчеркнули чиновники. Представитель правительства провинции Синд, в которой находится Карачи, заявил, что огонь открыли «сотрудники службы безопасности», не уточнив, о ком именно речь.

В свою очередь Associated Press сообщает, что в результате столкновений между демонстрантами и службами безопасности в Карачи 1 марта погибли по меньшей мере 22 человека, более 120 ранены. Число погибших в столкновениях по всей стране достигло 26 человек.

В Пакистане, где живет крупная шиитская община, после смерти Хаменеи начались массовые антиамериканские выступления. 2 марта власти страны запретили любые массовые собрания. Несмотря на это, местные шиитские лидеры призвали к новым протестам. Как пишет AP, в целях безопасности были перекрыты дороги, ведущие к посольству США в Исламабаде и консульствам в Карачи и Лахоре.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил о «глубокой скорби по поводу мученической смерти» Хаменеи и выразил соболезнования Ирану.

