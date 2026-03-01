В Пакистане и Ираке протестующие пытаются прорваться в консульства США

Сотни иракцев попытались прорваться в «Зеленую зону» Багдада, где расположено посольство США, после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом со ссылкой на источник в службах безопасности сообщает Al Arabiya. По его информации, попытки штурма предпринимались в воскресенье рано утром и пока были пресечены, однако протестующие продолжают собираться у входов в охраняемый район.

Обновление: В Карачи протестующие ворвались в консульство США, пишет Reuters. Минимум 6 человек погибли в результате столкновений.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как участники акции бросают камни в сторону силовиков, которые в ответ применяют слезоточивый газ.

Вместе с тем индийские и пакистанские СМИ сообщают о протестах у консульства США в Карачи. В здании консульства разбили окна.

Акции проходят на фоне резкой эскалации в регионе после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.

