Талибы заявили о по меньшей мере 400 погибших в результате удара по клинике в Кабуле. Пакистан отрицает удар по гражданскому объекту

Представитель правительства Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что в результате авиаудара по государственной клинике для реабилитации наркозависимых погибли как минимум 400 человек. Его слова передает афганское издание Tolo News. Сообщается, что удар был нанесен в 21:00 по местному времени в понедельник, 16 марта.

Пакистан отрицает причастность к атаке на клинику. Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар написал в Twitter (Х) во вторник, 17 марта, что целью операции под названием «Праведная ярость» были военные объекты талибов.

По словам пакистанского министра, на двух объектах в Кабуле были уничтожены склады боеприпасов и инфраструктура технического обеспечения. «Видимые вторичные взрывы после ударов явно указывают на наличие крупных складов боеприпасов», — добавил Тарар.

Афганские телеканалы опубликовали видеозаписи — на них видно разрушенное здание, из-под завалов которого выносят тела погибших, сообщает CNN. Подтвердить данные о числе погибших пока невозможно.

Конфликт между «Талибаном» и Пакистаном обострился осенью 2025 года. Пакистан обвиняет талибов в бездействии в отношении пакистанской исламистской вооруженной группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан», которая совершает теракты на его территории. Талибы отвергают эти обвинения. В конце октября стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Катара и Турции. Однако столкновения продолжились.

В последние годы Индия расширяет экономические и дипломатические связи с Афганистаном. В Пакистане это воспринимают как враждебное влияние и угрозу на западной границе.

С 1947 года Пакистан и Афганистан ведут пограничный спор. В его основе — так называемая линия Дюранда, проведенная в 1893 году британцами в качестве границы между Британской Индией и Афганистаном. После раздела Индии в 1947 году эта линия стала границей между Афганистаном и новым государством — Пакистан. Ни одно правительство Афганистана не признавало эту границу.

