Пакистан объявил открытую войну Афганистану

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил открытую войну террористической организации «Талибан», контролирующей власть в Афганистане. Об этом он написал в соцсети Twitter (X).

«Чаша нашего терпения переполнилась. Теперь между нами открытая война», — написал министр.

Он обвинил правительство талибов в том, что они «превратили Афганистан в колонию Индии», собрали в стране «террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».

В ночь на пятницу Пакистан нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, включая столицу Кабул. 26 февраля «Талибан» начал операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана. Сообщается о погибших с обеих сторон.

Конфликт между «Талибаном» и Пакистаном обострился осенью 2025 года. Пакистан обвиняет талибов в бездействии в отношении пакистанской исламистской вооруженной группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан», которая совершает теракты на его территории. Талибы отвергают эти обвинения. В конце октября стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Катара и Турции. Однако столкновения продолжились.



В последние годы Индия расширяет экономические и дипломатические связи с Афганистаном. В Пакистане это воспринимают как враждебное влияние и угрозу на западной границе.

С 1947 года Пакистан и Афганистан ведут пограничный спор. В его основе — так называемая линия Дюранда, проведенная в 1893 году британцами в качестве границы между Британской Индией и Афганистаном. После раздела Индии в 1947 году эта линия стала границей между Афганистаном и новым государством — Пакистан. Ни одно правительство Афганистана не признавало эту границу.

Востоковед Руслан Сулейманов пояснил в разговоре с The Insider, что враждующие страны пытаются показать свое влияние в регионе, но при этом обе терпят убытки от этого конфликта. В войне между Пакистаном и Афганистаном не заинтересованы и крупные внешние игроки.



Сулейманов говорит:

«Даже сами талибы и пакистанцы не заинтересованы в какой-то полномасштабной и долгой войне, потому что у Афганистана и Пакистана довольно тесные экономические отношения. К примеру, Пакистан является главным покупателем афганского угля. Не думаю, что талибы хотели бы потерять такого партнера. [...] Иран и Китай имеют довольно тесные экономические связи с талибами. Они наравне с Пакистаном входят в тройку крупнейших торговых партнеров Афганистана. Россия в меньшей степени. Россия входит в десятку».

