Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти чиновника, отвечающего за забой скота в Новосибирской области

Правоохранительные органы Новосибирской области не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти начальника отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура, об этом прокуратура региона сообщила ТАСС.

«Смерть не носит криминальный характер. Было принято решение не возбуждать уголовное дело», — сказали в ведомстве.

Сообщения о смерти 43-летнего чиновника появились 29 апреля. Telegram-канал «Сибирский экспресс» со ссылкой на неназванные источники писал, что тело Тура с огнестрельными ранениями нашли в его автомобиле. По одной из версий, он совершил самоубийство.



Жена Тура Елена заявила журналистам издания NGS.ru, что 28 апреля у ее мужа остановилось сердце, а незадолго до этого он ушел на больничный. Она считает, что это напрямую связано с большой моральной и физической нагрузкой на его работе.

20 апреля в отставку был отправлен глава Минсельхоза Новосибирской области, заместитель председателя правительства региона Андрей Шинделов. В региональных ветеринарных органах начались проверки.



В марте власти Новосибирской области сообщили о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. У фермеров начали изымать и убивать коров. Местные жители выходили на протесты, утверждая, что животных забирают незаконно: не предъявляют необходимых документов, изымают коров без явных признаков болезни. Мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных в очагах заболевания входили в полномочия ведомства Тура.

Позднее Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало доклад, в котором поставило под сомнение официальную версию российских властей о причинах массового забоя скота в Сибири. Предполагается, что под видом вспышки пастереллеза и бешенства в Новосибирской области власти могут скрывать ящур — гораздо более опасное заболевание. Эксперты и фермеры указывают на то, что пастереллез лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Тотальный забой скота предписывается именно при выявлении ящура.