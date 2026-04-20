Главу Минсельхоза Новосибирской области отправили в отставку на фоне массового убоя скота из-за эпидемии

Главу Минсельхоза Новосибирской области, заместителя председателя правительства региона Андрея Шинделова отправили в отставку. Как передает «Интерфакс», об этом губернатор Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 20 апреля.

Причиной такого решения Травников назвал «накопившиеся сигналы и претензии». «Неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности — знаете, за многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — заявил губернатор. Преемника Шинделова пока не выбрали.

В середине марта по соцсетям разошелся видеоролик встречи Шинделова с жительницей села Новоключи Светланой Паниной. Та пришла в Минсельхоз, чтобы поговорить с министром, однако он от нее убежал. На записи слышно, как Панина обвиняет чиновника в том, что он прячется от жителей.

В марте власти Новосибирской области сообщили о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. У фермеров начали изымать и убивать коров. Местные жители выходили на протесты, утверждая, что животных изымают незаконно: не предъявляют необходимых документов, изымают коров без явных признаков болезни.

Позднее Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало доклад, в котором ставит под сомнение официальную версию российских властей о причинах массового забоя скота в Сибири. Предполагается, что под видом вспышки пастереллеза и бешенства в Новосибирской области власти могут скрывать ящур — гораздо более опасное заболевание. Эксперты и фермеры указывают на то, что пастереллез лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Тотальный забой скота предписывается именно при выявлении ящура.

В 2025 году Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) признала Россию страной, свободной от ящура.