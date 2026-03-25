Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало доклад, в котором ставит под сомнение официальную версию российских властей о массовом забое скота в Сибири. Согласно документу, подготовленному сельскохозяйственной службой ведомства в Астане, источники в торговых и ветеринарных кругах предполагают, что под видом вспышки пастереллеза и бешенства в Новосибирской области власти могут скрывать куда более опасное заболевание — ящур.

Официально Россия ссылается на вспышки пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота, вводя карантин и массово уничтожая животных. Власти устанавливали запрет на перемещение скота и вывоз продуктов животноводства из ряда регионов. Однако многие эксперты и фермеры обращают внимание на то, что пастереллез — относительно несложная инфекция, которая лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Однако примененный пятикилометровый радиус тотального забоя всего восприимчивого поголовья предписывается именно при выявлении ящура.

Косвенные свидетельства скрытой вспышки накапливались с начала года. Как пишет «Новая. Европа», заместитель главы Баганского сельсовета Валентина Зенкова случайно проговорилась об эпидемии ящура в разговоре с журналистом «Народного телевидения Сибири» Иваном Фроловым. На его прямой вопрос она ответила: «Мы знаем, что есть ситуация такая, но сроки никто не оговаривает. Но эта информация не для открытых разговоров». Источник издания «Осторожно Media» утверждал, что губернатор Свердловской области Денис Паслер на закрытом совещании с производителями молочных продуктов прямо назвал причиной уничтожения скота ящур, добавив, что болезнь была занесена «в рамках диверсии» — якобы с кормами немецкого производителя.

USDA также указывает, что Казахстан еще 11 февраля ввел временный запрет на импорт живых животных, мяса, молочной продукции и кормов из нескольких регионов России, а 24 февраля расширил список ограниченных регионов. По состоянию на дату публикации доклада запрет сохраняется.

В 2025 году Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) признала Россию страной, свободной от ящура, — что, по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, «благоприятно влияло на допуск нашей продукции во многие страны». По оценке эксперта в области мясного животноводства Арсена Исламова, объем российского агроэкспорта по продукции животноводства составляет порядка $4,5 млрд — и официальное признание ящура поставит эти поставки «под очень большой вопрос». По данным USDA, в 2025 году Россия экспортировала живого крупного рогатого скота на $87 млн, из которых около $7 млн пришлось на страны ЕАЭС.

USDA сообщает, что в 2024 году американское ветеринарное агентство APHIS протестировало партию российских вакцин от сибирской язвы, отправленных в Казахстан, и признало их неэффективными против болезни. Российские ветеринары, с которыми говорили представители ведомства, также считают, что применяемые сейчас вакцины против ящура работают плохо и могут быть вредны для телят.

По данным экспертов, в феврале—марте в пораженных регионах потери животных составили до 100 тысяч голов, а прямой имущественный ущерб — 1,59 млрд рублей. Очаги заболеваний к середине марта зафиксированы уже в десяти регионах, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую, Самарскую и Пензенскую области, Забайкальский край, Республики Алтай и Якутию, а также Чувашию. В Республике Алтай, сожгли свыше двух тысячи животных и установили круглосуточные ветеринарные КПП. В Алтайском крае из-за инфекции фактически остановили крупный свинокомплекс «МитПром», уничтожив десятки тысяч свиней. В одном только Купинском районе Новосибирской области убито более тысячи голов крупного рогатого скота, почти столько же — в Карасукском районе.

Фермеры, лишившиеся скота, выходят на протесты и пишут обращения лично Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Власти предложили компенсацию — 170 рублей за килограмм живого веса убитого животного, хотя рыночная цена при сдаче в торговые сети составляет около 300 рублей. Жители села Козиха Ордынского района перекрыли дороги, чтобы не пустить ветеринарную технику, и записали видеообращение: «Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами». Как минимум шестерых фермеров из Козихи оштрафовали по статье об участии в несогласованном митинге.