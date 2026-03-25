В Новосибирской области коров сжигали заживо при массовом убое из-за эпизоотии — «Такие дела»

В Новосибирской области при массовом убое скота из-за эпизоотии животных фактически сжигали заживо — перед утилизацией их не усыпляли и не обезболивали. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на данные трех источников, знакомых с ситуацией, а также на комментарии ветеринарных экспертов. 

По данным издания, на практике применялись курареподобные препараты — такие как «Адилин» и «Дитилин», которые парализуют мышцы, но не отключают сознание. В результате животные не могли двигаться и дышать, оставаясь в сознании и испытывая боль и страх. Эксперты объясняют это отсутствием в России доступных препаратов для гуманной эвтаназии после прекращения импорта, а также возможным использованием заниженных доз.

Собеседники «Таких дел» из местных жителей рассказали, что не знают, какие именно препараты вводили их животным, однако после инъекций те «сразу падали». Судебный ветеринарный эксперт Светлана Щепёткина заявила изданию, что происходящее «нельзя назвать эвтаназией», поскольку речь идет о массовом убийстве животных, которые умирают в мучениях.

Власти Новосибирской области и региональный Минсельхоз на момент публикации не ответили на запросы журналистов.

Ранее власти региона заявляли, что в Новосибирской области завершается изъятие домашнего скота в хозяйствах, где были зафиксированы вспышки пастереллёза. Эксперты настаивают, что пастереллёз не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного вирусного заболевания ящур. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

